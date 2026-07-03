Fraudă la Bac 2026. Cinci bărbați au fost reținuți de procurori. De trei ani vindeau subiectele furate de la bacalaureat

2 minute de citit Publicat la 16:49 03 Iul 2026 Modificat la 17:57 03 Iul 2026

Cinci suspecți au fost reținuți, vineri, în cazul suspiciunilor de fraudă la Bacalaureat. Colaj cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Cinci suspecți - patru bărbați din județul Alba și unul din județul Sibiu - au fost reținuți în dosarul penal deschis pentru divulgarea subiectelor la Bacalaureat.

Informația a fost comunicată vineri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Potrivit instituției citate, în dosar se fac cercetări pentru infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

Rețeaua celor cinci ar fi operat în perioada 2023–2026.

Cum "lucrau" suspecții în cazul fraudelor de la Bacalaureat

"Pe baza probelor administrate, organele de urmărire penală au dispus efectuarea, în continuare, a urmăririi penale față de 5 suspecți, pentru comiterea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat", a precizat Parchetul.

Potrivit procurorilor, s-a conturat "suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2023–2026, suspecții au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenului, pentru obținerea unor sume de bani"

"Astfel, unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic.

Apoi, subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar suspecții le transmiteau unor persoane care le dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată.

Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj", se menționează în comunicat.

Anterior, autoritățile au anunțat că efectuează percheziții în 47 de locații situate în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Sibiu.

Cei cinci suspecți au fost reținuți, vineri, pentru 24 de ore.

Ministrul Educaţiei: "Supraveghetorii au descoperit la BAC tentative de fraude pe bază de ochelari cu camere video și AI"

Mihai Dimian, ministrul Educaţiei, a declarat, vineri - în contextul în care au avut loc 47 de percheziţii, în 5 judeţe, pentru suspiciuni de fraude la BAC 2026 - că profesorii supraveghetori au identificat şi oprit mai multe tentative de fraudă în timpul desfăşurării examenului.

"(Tentativele de fraudă) s-au desfășurat inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială", a dezvăluit Dimian.

"Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență.

De asemenea, transmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat.

Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă", a postat Mihai Dimian pe Facebook.