Gabi Balint, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost omul care m-a promovat la echipa națională”

Gabi Balint, fostul internațional român, a transmis un mesaj plin de emoție după moartea lui Mircea Lucescu, pe care îl consideră unul dintre oamenii care i-au marcat decisiv cariera. Acesta și-a amintit de momentele petrecute alături de marele antrenor.

„Seară tristă pentru tot fotbalul românesc. Asta e, se întâmplă, din păcate. Ce pot să spun... A fost omul care m-a promovat la echipa națională, care mi-a fost unul dintre idolii mei în copilărie”, a spus, cu emoție, Gabi Balint, la Antena 3 CNN.

Fostul atacant a rememorat momentele importante petrecute alături de marele antrenor, inclusiv perioada în care a lucrat ca secund la Galatasaray, unde a câștigat Supercupa Europei.

„Am avut ocazia să lucrez un an ca antrenor secund la Galatasaray, unde am câștigat Supercupa Europei. Mă leagă multe amintiri, chiar dacă a antrenat echipa rivală în România. Îi port un mare respect, am învățat foarte multe de la dânsul, a fost un om care a pus extraordinar de multă pasiune în tot ce a făcut în fotbal.

Intră la fel în cartea de istorie a fotbalului românesc, a adus multe lucruri bune fotbalului românesc, a câștigat o grămadă de trofee, este unul dintre cei mai titrați antrenori ai lumii ca număr de trofee. Păcat că ne-a părăsit”, a mai adăugat acesta.

Balint a subliniat că Mircea Lucescu rămâne o figură emblematică în istoria fotbalului românesc și mondial, fiind unul dintre cei mai titrați antrenori.

„Da, și l-aș mai adăuga și pe Amir Iordănescu, că mi-a fost și coleg, și antrenor și apoi am fost secund cinci ani la echipa națională. Ce pot să spun? Că în primul rând, niște oameni foarte apropiați de jucători au avut încă o dată spun multă pasiune, au avut înțelegere pentru jucători întotdeauna, chiar dacă jucătorii mai greșeau. Știau să se comporte ca niște părinți care îi dojenesc, iar apoi îi iartă și îi mobilizează pentru că urma un meci important.

De asta spun că amintiri sunt o grămadă de amintiri frumoase. Deci, cu Mircea Lucescu la echipa națională, la un moment dat, eram cel mai tânăr jucător la echipa națională.

M-a luat la 18 ani, am debutat într-un meci în Bulgaria, un meci amical pe final și de multe ori mă lua la echipa națională, chiar dacă mai aveam probleme la Steaua. Au fost câteva perioade în care câteodată eram rezervă, dar dânsul mă chema totuși când convoca echipa națională”, a mai adăugat Gabi Balint.

Despre stilul antrenorului, acesta a spus că Mircea Lucescu avea o capacitate aparte de a-și motiva jucătorii.

„Au fost momente când sigur că vorbea dur, când trebuia să ne trezească, că se întâmplă de multe ori să nu ne concentrăm la nivel maxim.

Și era bine, dar calitatea de bază pe care o avea era că transmitea foarte bine tot ce dorea jucătorilor din punct de vedere tactic, din punct de vedere sufletesc, să-i motiveze înaintea unui meci. Adică întotdeauna Mircea Lucescu știa ce simte jucătorul, știa unde trebuie să lucreze la sufletul jucătorului ca să-l facă să dea totul în teren”, a încheiat Gabi Balint.

Mircea Lucescu a murit, marți seară, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României avea 80 de ani și s-a confruntat, în ultima perioadă, cu probleme grave de sănătate din cauza cărora a fost nevoit să renunțe la postul de antrenor și colaborarea cu FRF.