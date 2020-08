Gabriela Firea a anunțat reabilitarea unui important bulevard din Capitală și prima linie verde de tramvai

Gabriela Firea a anunțat printr-o postare pe Facebook reabilitarea Bulevardului Liviu Rebreanu din București, la care se lucra de mai bine de patru ani. Cele două linii de tramvai din zonă nu mai circulau de aproape patru ani iar între Bd. Nicolae Grigorescu și Bd. 1 Decembrie 1918, lucrările nu avansau.

Astăzi, după mai bine de șapte ani de pauză, primarul a anuțat reluarea circulației tramvaielor 19 și 23 și modernizarea bulevardului cu prima linie verde de tramvai, care a costat peste 16 milioane de euro.

„Reabilitarea Bulevardului Liviu Rebreanu - prima linie verde de tramvai!

Modernizarea Bulevardului Liviu Rebreanu bătea pasul în loc în urmă cu patru ani. Dacă până la intersecția cu Bulevardul Nicolae Grigorescu lucrările erau avansate, mai departe abia începuseră.

Între Piața Râmnicu Sărat și Bd. Nicolae Grigorescu, încă se lucra. Erau realizate lărgirea benzilor de circulație, calea de rulare a tramvaiului, stațiile si trotuarele. Însă, cele două linii de tramvai nu mai circulau de aproape patru ani.

Între Bd. Nicolae Grigorescu și Bd. 1 Decembrie 1918, lucrările băteau pasul pe loc. Proiectul nu putea continua pentru că nu erau făcute exproprierile necesare și pentru că în zonă se intersectau două proiecte diferite.

Am pus la masa toate părțile implicate și am rezolvat toate problemele. În doar câteva luni, am finalizat lucrările până la Bulevardul 1 Decembrie 1918. Circulația tramvaielor 19 și 23 a fost reluată după șapte ani de pauză

Modernizarea bulevardului cu prima linie verde de tramvai a costat peste 16 milioane de euro”, este mesajul postat de Gabriela Firea pe facebook.