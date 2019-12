Gabriela Firea cere din nou Guvernului trecerea Centurii Bucureștiului la Primărie

"Constat cu părere de rău că obiectivul major de investiţii, care ne-ar fi ajutat foarte mult pentru fluidizarea traficului - şi anume realizarea centurii ocolitoare a Capitalei, rămâne deocamdată o Fată Morgana. Nici nu s-a transferat la Primăria Capitalei, în vederea dinamizării lucrărilor, dar nici nu s-a înregistrat un ritm crescut, accelerat, al lucrărilor la Centură ocolitoare a Capitalei. De aceea am discutat cu toţi colegii mei din cadrul Primăriei Capitalei şi am decis ca la prima şedinţă de Consiliu General să supun dezbaterii şi aprobării consilierilor generali, de la toate formaţiunile politice, să solicităm încă o dată noului Guvern transferul Centurii ocolitoarea a Capitalei de la CNAIR-Ministerul Transporturilor, la Municipalitate, deci la Primăria Capitalei", a declarat Firea, la un comandament pe probleme de trafic.



Ea a spus că Municipalitatea e prima interesată să finalizeze acest obiectiv de investiţii şi să-i ajute pe cetăţeni să nu mai stea ore întregi în trafic.



"Au acum ocazia şi noul premier şi noul ministru al Transporturilor să facă un gest pentru bucureşteni, nu îl fac pentru mine, nu îi transferă Centura Gabrielei Firea, ci Primăriei Capitalei, care, din fonduri europene şi locale, poate să se angajeze să aibă un ritm mai crescut pe toate segmentele menţionate. (...) Din primul an de mandat am solicitat ca atât Centura ocolitoare a Capitalei, cu toate segmentele sale, cât şi metroul bucureştean, cu tot cu subvenţii, aşa cum se întâmplă în marile capitale europene, să fie transferate la Municipalitate, pentru că avem un plan de mobilitate urbană durabilă pe care l-am realizat cu BERD, dar doar noi respectăm ceea ce scrie în acest document programatic, partea care revine Ministerului Transporturilor a devenit facultativă", a precizat Firea.



Ea a subliniat că preferă să spună adevărul decât să ascundă realitatea.



"Guvernul PSD-ALDE a căzut, am aflat de la domnul premier Orban că a făcut tot ceea ce s-a putut ortodox şi neortodox pentru a cădea acest Guvern, motivul fiind acela că un nou Guvern trebuia să transmită propunerea de comisar european pentru a lărgi grupul popularilor europeni. (...) PSD a plătit politic, nu mai e la guvernare, din cauza unor greşeli, a unor nerealizări, din cauza faptului că s-au concentrat domnii de la PPE să schimbe Guvernul pentru a avea o altă propunere de comisar european. Acum avem un alt Guvern. Vă aduc aminte că în primele 6 luni de mandat eu am discutat cu Guvernul Cioloş. (...) E normal să avem relaţii instituţionale, să nu izolăm PMB, să nu-i izolăm pe bucureşteni", a adăugat Firea.