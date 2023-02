Gabriela Firea, după moartea academicianului Răzvan Theodorescu: "O veste tristă pentru lumea academică și pentru cultura din România"

Gabriela Firea, ministrul Familiei, a transmis un mesaj de condoleanţe după moartea academicianului Răzvan Theodorescu, printr-o postare pe pagina de Facebook.

Sursa foto: Facebook | Gabriela Firea

"O veste tristă pentru lumea academică și pentru cultura din România. Academicianul Răzvan Theodorescu a plecat astăzi dintre noi la venerabila vârstă de 83 de ani.

Am lucrat îndeaproape cu academicianul Răzvan Theodorescu în perioada cât am fost primarul general al Capitalei și am avut ocazia să-i înmânez titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București. M-a bucurat și colaborarea pe care am avut-o ca ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Academicianul Răzvan Theodorescu a fost mereu un susținător al drepturilor femeilor și egalității de șanse între femei și bărbați. Îi mulțumesc pentru implicarea sa.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.

