Gabriela Firea: Ne-am pregătit astfel încât elevii să vină la școală fără grija îmbolnăvirii

"M-am aflat astazi, impreuna cu primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, la una dintre scolile din Capitala, de unde am prezentat situatia cabinetelor medicale scolare, modul in care se face triajul elevilor incepand cu 14 septembrie, care sunt normele de igiena stabilite si cum au fost amenajate salile de curs pentru inceperea scolii.

Sanatatea copiilor nostri este pentru mine pe primul plan! Scoala incepe in 5 zile si cu totii, elevi si parinti deopotriva, speram intr-un an scolar reusit, in ciuda restrictiilor impuse de noua realitate in care traim. Ne-am pregatit si o vom face in continuare, astfel incat elevii sa vina la scoala fara grija imbolnavirii, intr-un mediu sigur, igienizat in mod constant, care pastreaza toate regulile in vigoare.

ASSMB are în schema de personal un număr de 1.053 de posturi în cabinetele școlare, din care în acest moment sunt ocupate 903. Am luat din timp măsuri și finalizăm procedurile pentru angajarea a 150 de persoane, pe perioadă determinată, pe posturile care erau vacante, tocmai pentru a acoperi complet schema actuală de personal.

In concluzie, rugamintea mea, ca parinte in primul rand, este ca toti copiii sa se gandeasca cu bucurie la prima zi de scoala, sa aiba incredere in parinti si in cadrele didactice! Am reamintit faptul ca Primaria Capitalei va derula cel mai amplu program de testare in mediul scolar, unic in tara, in cadrul caruia vor putea fi testati, gratuit, elevii bucuresteni care prezinta simptome de infectie respiratorie acuta, iar cadrele didactice si personalul auxiliar din institutiile de invatamant care doresc sa-si faca teste Real Time PCR sau teste rapide, isi vor putea face aceste analize gratuit, prin programul Primariei Capitalei. In Bucuresti sunt 250.000 de elevi si 24.000 de cadre didactice", precizează Gabriela Firea, pe pagina sa de socializare.