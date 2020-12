Gabriela Firea: "Cum e când primarul apără guvernul? Grav, nu? Lui Nicuşor Dan i-a scăpat porumbelul"

Gabriela Firea: Elcen, condus de un PNL-ist, a făcut campanie electorală, nu investiţii

"Urâtă e trezirea la realitate. Cum e când primarul apără guvernul, în loc să fie de partea cetăţenilor?? Grav, nu? Adevarul adevarat: CET-urile Grozavesti, Sud şi Progresul livreaza acum agent termic sub parametri. În loc de 90 grade temperatura, se livreaza la 70 grade. Toata vara nu au facut reparatii, investitii.

Erau ocupati cu campania electorala şi ministrul energiei - Virgil Popescu (PNL) şi Directorul Elcen - Claudiu Cretu (PNL Sectorul 1 ) - cel care asteapta sa ajunga “moleculele” de apa în calorifer.

Cazane vechi, turbine vechi. 60 de ani. 'Firea e de vina. A stat degeaba 60 de ani'!!

Gabriela Firea: Guvernul trebuia să intervină pentru reparaţii. N-a făcut-o pentru a putea da vina pe mine

Guvernul PNL trebuia să intervină pentru reparaţii. Dar nu s-a vrut, cât am fost eu primar, ca să poata da vina lumea pe mine că se întrerupe furnizarea apei calde. Sau ca ajunge călâie la consumatori.

Acum, a iesit adevărul la iveală. Nu este apa calda şi caldura in peste 3000 de blocuri din cauza Elcen-ului, care apartine de Guvern.

Iar primarul, in loc sa solicite in numele bucurestenilor interventii de urgenta, achizitionarea rapida a pieselor stricate, sa se lucreze in trei schimburi pentru defectiunile la CET-uri, le ia apararea celor de la guvern şi Elcen!

Practic, nu-i pasa de oameni. A şi spus ca urmeaza 2-3 ani grei. Cam tarziu! De ce nu a spus adevarul in campanie? Atunci garanta ca, pe 28 septembrie, toate problemele se vor rezolva.

Gabriela Firea: Lui Nicuşor Dan i-a scăpat porumbelul

Mai mult, azi îi scapa porumbelul şi demonstreaza inca o data ca este de partea guvernului, a baietilor destepti din Energie, şi nu a cetatenilor, printr-o declaratie bizara: 'noi pompam acum in reteaua primara'. Care noi? El e primar, raspunde de transport şi distributie, nu de producerea agentului termic şi 'pomparea' lui.

Elcen, care apartine de Guvern (Ministerul Energiei) este producatorul de energie termica. Cat sa mai repet? De cate ori sa mai explic?

Toata lumea a înţeles, numai primarul e la faza de alfabetizare administrativa", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.