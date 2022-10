Ce a păţit fostul rugbyst George Baltă, paralizat de la piept în jos, când a vrut să ajungă din Piaţa Victoriei în Pantelimon | Prin Bucureşti, în scaunul cu rotile

Fostul rugbyst George Baltă, rămas paralizat la 20 de ani în urma unui banal meci de rugby, a încercat să ajungă din Piaţa Victoriei în Pantelimon.

"Am încercat să plec din piața Victoriei spre casă, în zona Pantelimon cu transportul public.

Știu, sunt un nebun care încearcă să golească un ocean cu o cană.

Primul transport pe care l-am încercat a fost tramvaiul, domnul vatman nici măcar nu a sinchisit să coboare, să-mi dea un sfat, mi-a spus că pe linia aia nu există tramvai adaptat.

Am încercat să traversez jumătate de piață să ajung la un autobuz, fără ajutor să urc bordurile nu aș fi reușit, decât dacă aș fi luat-o printre mașini

Am ajuns în stație și primul șofer de autobuz a avut aceeași atitudine, nu a coborât.

L-am așteptat pe următorul și de data asta șoferul a tras autobuzul aproape de trotuar astfel încât rampa să pice pe trotuar că să pot urca ușor, chiar m-a și ajutat . Mulțumesc, domnule!

Am încercat și metroul.

După ce am coborât, am ajuns în fața unui elevator cu centrul de comandă pus d-an p₩l€@, foarte sus ca să-l pot acționa. A venit un domn de la pază care mi-a explicat cum funcționează și care mi-a spus că el nu are voie să mă ajute.

Zic ok, dar știți cumva dacă pot ajunge în Pantelimon? Mi-a răspuns că stația de acolo nu are lift.

MINUNAT.

Ce îmi doresc să înțelegeți voi, toți este că rampele, bordurile, lifturile nu facilitează doar persoanele cu dizabilități. Ele sunt de mare ajutor și mamelor cu copii mici și bătrânilor, celor care au o dificultate de deplasare temporară", a scris George pe pagina sa de Facebook.



