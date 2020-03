Gest inedit al unui primar din Galați! Cum își ajută cetățenii: "Am albit în toți anii ăștia, aici, în fruntea comunității, dar nu degeaba!"

Prima discuție a avut loc marți și a plecat de la măsurile luate de autorități în timpul stării de urgență, însă s-a ajuns la clătitele făcute de primarul Laurențiu Gîdei, zilele trecute, în direct, pe internet.

Așa cum era de așteptat, cele mai multe întrebări au vizat starea de urgență și regulile care o însoțesc.

Localnicii i s-au plâns edilului șef spunându-i că sunt speriați și îngrijorați din cauza virusului.

Laurențiu Gîdei a răspuns la toate întrebările, chiar și la cele personale.

De asemenea, el a dezvăluit faptul că face glume online pentru a-i amuza pe oameni și pentru a detensiona situația.

„Eu știu că vă este greu, de aceea stau cu voi. Și da, mai fac din când în când ghidușii ca să detensionez situația. Vreau să vă mai descrețesc frunțile. Nu e ușor pentru voi, nu e ușor nici pentru mine, am și eu nervi, nevoi, supărări. Nu știu ce o să fie peste două luni, important este să ne păstrăm mintea limpede ca să trecem peste năpasta asta. Trebuie să râdem, ca să trecem peste necaz. Eu am albit în toți anii ăștia, aici, în fruntea comunității, dar nu degeaba. Nu-mi pare rău, este satisfacția mea”, i-a explicat unui cetățean, primarul Laurențiu Gîdei.

La discuție au participat sute de localnici ceea ce l-a determinat pe edilul șef să anunțe că va organiza întâlniri online în fiecare zi.

În plus, primarul Gîdei a anunțat că poate fi contactat telefonic oricând în cazul în care cineva are nevoie de ajutor.

„La ora 16.00 vă ofer buletinul comunității, vă prezint și ultimele noutăți din țară. Fac asta doar ca să stați în casă, vă ajut cu sfaturi, informații. Pot fi sunat non stop, numerele de telefon sunt publice, oricând pot fi sunat să ajut pe cineva din localitate. Oameni buni, ajut pe oricine, în special pe bătrâni, dar dacă cineva are nevoie de ajutor să nu ezite să mă sune. Voi fi online, voi fi la telefon, voi fi și fizic dacă este nevoie de mine, de aceea am ajuns în funcția asta”, a răspuns

La finalul conversației care a ținut o oră, primarul a dezvăluit faptul că dialogul de pe Facebook va fi șters deoarece intenția sa a fost să discute cu oamenii. Bineînțeles, el i-a încurajat pe localnici să rămână optimiști și să pregătească clătite, așa cum a făcut și el zilele trecute, în direct, pe internet.

„Postarea va fi ștearsă pentru că eu am vrut să fie doar ca un dialog. Ori dialogul îl păstrăm doar în minte. Îmi pare rău că nu putem vorbi față în față, așa cum am făcut-o de multe ori în trecut. Să rămânem optimiști și ce ziceți de o clătită? Vă spun din nou, stați în casă, dacă va pasă și să aveți clătite pe masă”, a spus Laurențiu Gîdei.