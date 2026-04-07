Gheorghe Hagi, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „Nu am cuvinte. A fost ca un părinte pentru mine”

Gheorghe Hagi și-a exprimat recunoștința, în lacrimi, pentru momentele trăite alături de Mircea Lucescu. „Nu am cuvinte. A fost ca un părinte pentru mine”, a mărturisit marele fotbalist.

„Nu am cuvinte. A fost ca un părinte pentru mine, unul din profesorii mei. Nu am cuvinte, nu pot, ce să zici? E atât de greu. Un om care s-a dedicat pasionat, a iubit fotbalul, ne-a crescut, păcat. Să se odihnească în pace. A făcut atât de multe lucruri pentru fotbal, s-a dedicat, a crescut generații. Eu, cel puțin, sunt atât de recunoscător, pentru că am debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat. Dânsul e cel mai mare antrenor, a fost dintre cei mai mari din lume.

E păcat, păcat că s-a stins. Ne-a lăsat pe noi acum, să-l amintim întotdeauna cât putem, să îl amintim pentru că a fost căpitan, ca jucător la Naționala României, antrenor, a câștigat atâtea trofee, ceva în incredibil, dar pentru mine e greu”, a spus Hagi la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info.

Mircea Lucescu a murit, marți seară, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României avea 80 de ani și s-a confruntat, în ultima perioadă, cu probleme grave de sănătate din cauza cărora a fost nevoit să renunțe la postul de antrenor și colaborarea cu FRF. Mai multe echipe antrenate de „Il Luce” au transmis mesaje emoționante.