Gheorghiță: Cei care se vor vaccina la centrele drive-thru nu vor avea nevoie de programare și vor primi serul Pfizer

Românii care vor alege această variantă pentru a se imuniza nu vor avea nevoie de programare și vor primi serul de la compania Pfizer.

"Până la finalul lunii aprilie vom avea primele centre în ţară de acest gen şi care vor primi vaccin de la compania Pfizer. Pot să vă spun de Bucureşti, Deva din judeţul Hunedoara şi mai sunt şi alte judeţe care au în plan organizarea acestor centre de tip drive-thru. Fără programare.

Am dimensionat la circa 400 de persoane care pot să fie vaccinate în fiecare zi. (...) Persoanele vor veni doar cu mijloacele de transport, fie personale - autoturisme cu capacitate maximă de patru plus unu persoane - sau mijloace de transport în comun gen taxi, Uber şi alte tipuri similare de transport.

În zona de triaj este nevoie să prezinte un document de identitate, preferabil să se prezinte cu chestionarul de triaj completat, se poate descărca din aplicaţie. Dacă nu se prezintă cu el descărcat, se completează în supravegherea medicului, se evaluează criteriile medicale care indică vaccinarea şi se efectuează înscrierea în Registrul electronic de naţional al vaccinărilor", a declarat dr. Valeriu Gheorghiță.

AstraZeneca, la liber în România! Oricine dorește se poate vaccina, fără programare

Autoritățile din România iau măsuri disperate pentru a crește numărul persoanelor vaccinate în țara noastră.

Astfel, persoanele care doresc să se vaccineze cu AstraZeneca nu vor mai avea nevoie de programare pentru a-și administra o doză.

O circulară emisă de Comitetul Național de Vaccinare permite centrelor să vaccineze la cerere toate persoanele care se prezintă, însă doar în centrele AstraZeneca ce nu au deja toate locurile ocupate, la fel și listele de așteptare.

Cu alte cuvinte, prioritate vor avea persoanele programate, însă, în centrele AstraZeneca unde nu au fost toate locurile ocupate, oricine se poate prezenta și poate cere să fie vaccinat, chiar dacă nu are programare, a transmis Valeriu Gheorghiță pentru Antena 3.

Decizia a fost luată la propunerea coordonatorilor centrelor de vaccinare care spun că acestea sunt goale și că angajații de acolo stau degeaba.

Așadar, membrii Comitetul Național de Vaccinare au decis că cine vrea să fie vaccinat cu serul AstraZeneca poate merge la centre cu buletinul și poate fi imunizat. Dacă sunt persoane programate, acestea au prioritate.

”Se respectă toate procedurile și instrucțiunile emise de CNCAV în ceea ce privește activitatea de vaccinare, însă trebuie să ținem cont de faptul că această posibilitate foarte probabil că va fi implementată de la sfârșitul acestei săptămâni, de vineri, pentru a ne asigura că există un număr suficient de doze în centrele de vaccinare, ținând cont că alocarea dozelor către centrele de vaccinare se face în baza programărilor deja existente în platformă.

Al doilea aspect, numărul persoanelor care pot fi programate și vaccinate pe un cabinet este de maximum 96. Așa încât trebuie să înțelegem că nu vorbim și nu încercăm o aglomerare a centrelor de vaccinare, ci o facilitatea a accesului persoanelor la vaccinare”, a declarat, marți după-amiază, Valeriu Gheorghiță.

Măsura vine în urma reticenței tot mai mari a românilor cu privire la serul dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford, din cauza numărului relativ mare de efecte adverse apărute după imunizarea cu acest vaccin.

Valeriu Gheorghiţă compară vaccinarea cu AstraZeneca cu mersul cu maşina sau cu avionul

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a comparat vaccinul AstraZeneca cu mersul cu mașina sau mersul cu avionul şi a explicat ce opțiuni au persoanele care refuză rapelul cu acest vaccin.

"Gândiți-vă la mersul cu mașina sau mersul cu avionul. Sunt mijloace de transport sigure, pe care le folosim, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă accidente. Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică. Trebuie să iei decizii în favoarea celor mulți, pentru că așa se stabilesc riscurile și beneficiile la orice decizie medicală.

Vorbim de un risc de 6 evenimente trombotice la 1 milion de persoane vaccinate. Practic, dacă am vaccina 20 de milioane de persoane, am ajunge la 120 de evenimente trombotice. Doar în anul 2019 am înregistrat la nivel național 128 de tromboze de sinus venos cerebral", a afirmat Gheorghiţă într-o emisiune TV.

În cazul în care apar, evenimentele trombotice după vaccinare se înregistrează într-un interval de 3- 4 zile până la 14 zile.

România: Aproape 100.000 de oameni şi-au anulat programarea la vaccinarea cu AstraZeneca

În total, aproximativ 90.000 de persoane și-au anulat programările cu AstraZeneca, numărul total de doze disponibile din acest ser fiind, în prezent, 750.000.

Rapelurile cu AstraZeneca încep pe 14 aprilie, fiind programate circa 9.000 de persoane. Până în prezent nu există anulări la rapel pentru acest vaccin.

Întrebat ce poate face o persoană care refuză rapelul cu AstraZeneca, dar vrea să se vaccineze, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a precizat că la rapel frecvența reacțiilor adverse este semnificativ mai scăzută, iar la nivel european persoanele care au fost vaccinate cu a doua doză nu au dezvoltat evenimente trombotice.

