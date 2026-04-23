Guvernul a aprobat dezvoltarea unei platforme digitale cu informații despre zboruri și aeroporturi

Publicat la 17:27 23 Apr 2026 Modificat la 17:27 23 Apr 2026

Noua platformă va furniza informaţii actualizate în timp real / sursă foto: Getty Images

Guvernul a adoptat joi o hotărâre care prevede realizarea unei platforme digitale cu informaţii relevante pentru pasageri, referitoare la călătorii, serviciile disponibile în aeroporturi şi procedurile de securitate, notează Agerpres.

Executivul a aprobat nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea proiectului, evaluat la 169 milioane de lei, finanţarea urmând să fie asigurată din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii.

„Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea unei soluţii informatice integrate care va permite pasagerilor acces facil şi rapid la informaţii relevante privind călătoriile, serviciile disponibile în aeroporturi, procedurile de securitate şi modalităţile de optimizare a timpului petrecut în terminale.

Prin implementarea acestui proiect, va fi creat un hub naţional de informaţii, într-un format unitar, multilingv şi uşor accesibil, care va conecta pasagerii cu aeroporturile civile din România”, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Noua platformă va furniza informaţii actualizate în timp real şi va permite oferirea de asistenţă personalizată, contribuind la îmbunătăţirea experienţei de călătorie.

Totodată, proiectul va sprijini uniformizarea şi modernizarea măsurilor de securitate aplicabile în cele 17 aeroporturi civile implicate.

„Această modernizare va contribui la optimizarea fluxurilor de pasageri şi non-pasageri şi la creşterea nivelului general de siguranţă în aeroporturi. Accesul cetăţenilor la informaţiile disponibile prin intermediul portalului web va fi facilitat şi prin integrarea cu platforma ROeID, oferind astfel un nivel sporit de accesibilitate şi securitate în utilizarea serviciilor digitale”, menţionează sursa citată.