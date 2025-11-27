Hidroelectrica, prima reacție în scandalul „energie fără facturi”: „Întârzierile au fost cauzate de factori obiectivi - pandemia”

3 minute de citit Publicat la 20:55 27 Noi 2025 Modificat la 20:55 27 Noi 2025

Hidroelectrica a avut prima reacție, joi seară, în urma acuzațiilor potrivit cărora ar fi furnizat energie gratuită unor firme şi instituţii religioase. Reprezentanții instituției susțin că informațiile sunt scoase din context şi formulate în mod tendenţios. Aceștia au mai precizat că întârzierile la facturare din perioada respectivă nu au însemnat „furnizare gratuită”, ci au fost cauzate de factori obiectivi - pandemia și, ulterior, numeroasele modificări legislative care au afectat procesul de facturare pentru toți furnizorii de energie.

„Având în vedere afirmațiile vehiculate în spațiul public privind presupusa furnizare gratuită către anumite entități religioase sau imixtiunea politică în sensul nefacturării intenționate către firme apopiate partidelor politice, Hidroelectrica atrage atenția asupra faptului că acestea sunt scoase din context și formulate în mod tendențios.

Prezentarea în mod distorsionat a unor situații din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism și eficiență operațională.

Reamintim că Hidroelectrica este o companie listată care respectă standardele de guvernanță corporativă, asigurând transparență, responsabilitate și procese decizionale conforme celor mai bune practici din industrie. În plus, structurile de conducere sunt independente și funcționează pe baza unor criterii clare de performanță, garantând protejarea intereselor acționarilor și administrarea eficientă a resurselor”, a precizat Hidroelectrica.

Hidroelectrica: „În perioada pandemiei Covid, au fost emise multiple ordonanțe militare prin care se interzicea efectuarea de deconectări”

Potrivit documentului citat, activitatea de furnizare - adiacentă core-business-ului reprezentat de producţia de energie, este gestionată de departamente specializate, care reunesc aproximativ 150 de angajaţi.

„În Hidroelectrica, activitatea de furnizare - adiacentă core-business-ului reprezentat de producția de energie, este gestionată de departamente specializate, care reunesc aproximativ 150 de angajați. Ca în orice companie mare din domeniul energetic, procesele sunt organizate pe niveluri decizionale clar delimitate, astfel încât responsabilitățile operaționale nu intră în atribuțiile directe ale CEO-ului, oricare ar fi acesta.

Sugestia contrară este eronată și tendențioasă, întrucât furnizarea reprezintă o zonă tehnică de mare complexitate și volum, administrată exclusiv de structurile de specialitate desemnate prin intermediul unor sisteme informatice complexe, corelate cu cele ale operatorilor de distribuție.

În acest sens, întârzierile punctuale în facturare din perioada la care se face referire nu au reprezentat „furnizare gratuită”, ci au avut la bază cauze obiective, cum ar fi pandemia sau, ulterior, multiplele modificări legislative care au afectat procesul de facturare nu doar pentru Hidroelectrica, ci pentru toți furnizorii de energie. Mai mult decât atât, reamintim publicului larg că în perioada pandemiei Covid, au fost emise multiple ordonanțe militare prin care se interzicea efectuarea de deconectări”, a mai transmis Hidroelectrica.

Reprezentanții instituției au mai precizat că „de asemenea, acolo unde orice fel de suspiciuni de fraudă, s-a acționat cu celeritate. Așa a fost și cazul clientului Aurora Trading, menționat în materialele de presă, contractul cu acesta fiind încheiat în anul 2018 și derulat în cadrul Departamentului Trading - Furnizare, devenit ulterior Departamentul Furnizare.

Înainte ca aceste situații să fie subiect de dezbatere publică sau să apară în concluziile raportului Curții de Conturi a României, Hidroelectrica identificase deja nereguli în activitatea de furnizare în urma acțiunilor de control/verificare dispuse la acea vreme de către CEO-ul companiei, domnul Bogdan Badea.

În cazul punctual al Aurora Trust, concluziile raportului de control au stat la baza formulării unei sesizări către DIICOT, în octombrie 2022 Sesizarea penală viza suspiciuni de constituire a unui grup infracțional, fals în înscrisuri sub semnătură privată, neglijență în serviciu și abuz de încredere. Acest demers, inițiat de Hidroelectrica, demonstrează fără echivoc că managementul societății a acționat cu celeritate, în mod transparent, responsabil și proactiv, fără a tolera sau ascunde nicio abatere. Ulterior, și Curtea de Conturi a formulat sesizare penală și pe alte spețe simiare”

Hidroelectrica a mai transmis că respinge categoric orice fel de încercare de atragere a companiei în disputele politice sau în conflictele dintre diversele grupuri de interese.

„Față de cele menționate mai sus, Hidroelectrica respinge categoric orice fel de încercare de atragere a companiei în disputele politice sau în conflictele dintre diversele grupuri de interese și își reafirmă angajamentul față de transparență, integritate, legalitate. De asemenea societatea rămâne fidelă intenției de a furniza energie românilor la un preț corect și sustenabil, Hidroelectrica fiind, concomitent, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat.

Compania va continua să ofere publicului informații corecte, să coopereze cu toate instituțiile și autoritățile abilitate, și să ia măsuri pentru recuperarea oricăror prejudicii, apărându-și reputația construită prin performanță, integritate și rigoare”, a încheiat Hidroelectrica.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, joi, că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, pentru a începe o anchetă, după o investigaţie Recorder care a dezvăluit că ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită unor societăţi comerciale şi instituţii religioase