Bogdan Ivan trimite Corpul de Control la Hidroelectrica după o investigaţie Recorder. Compania ar fi furnizat energie electrică gratis

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, joi, că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, pentru a începe o anchetă, după o investigaţie Recorder care a dezvăluit că ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită unor societăţi comerciale şi instituţii religioase, scrie Agerpres.

Ivan a fost întrebat ce părere are despre investigaţia Recorder şi cum a fost posibil ca Hidroelectrica să furnizeze ani de zile energie electrică unor societăţi comerciale şi instituţii religioase fără să încaseze niciun leu.



"Ieri am convocat Corpul de Control al ministrului, urmează să înceapă astăzi o anchetă şi urmează să semnez ordinul imediat după ce termin şedinţa de Guvern. Nu mai accept. Nici nu mă interesează cine sunt acei oameni, nici cei care au dat, nici care au luat energie fără să fie facturată. E o sfidare la adresa fiecărui român faptul că avem în continuare aceşti şmecheri care şi-au bătut joc de companiile de stat, (...) pentru care energia poate să fie gratis, în timp ce astăzi românii plătesc cele mai scumpe facturi din toată Europa.

Aşa că, atât timp cât o să fiu la acest minister, o să fac curat. În ciuda supărării unora sau altora, pe mine mă interesează să fac curat în astfel de practici, iar Corpul de control va face lumină", a declarat Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă, susţinută la CET Progresul.

El a subliniat că, dacă se vor descoperi vinovaţi, "vor fi daţi pe mâna legii".

"E un raport al Curţii de Conturi, am cerut şi raportul Curţii de Conturi şi am cerut Corpului de Control o verificare foarte clară pe acest subiect. Dacă se vor constata încălcări ale legii, indiferent de consecinţe, indiferent de cei implicaţi, toţi cei vinovaţi vor fi daţi pe mâna legii", a transmis ministrul Energiei.