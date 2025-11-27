Cum justfică liderul PNL Mededinţi faptul că a primit energie gratis de la Hidroelectrica: Toată lumea primeşte curent fără factură

Un raport al Curții de Conturi consultat de Recorder arată că Hidroelectrica a dat curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase. Printre principalii beneficiari se află o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți şi un apropiat al lui Virgil Popescu, ministrul Energiei în perioada 2020-2023. Cazul a ajuns pe birourile procurorilor DIICOT și DNA, dar toate plângerile au fost clasate în cursul acestui an. După publicarea anchetei Recorder, Bogdan Ivan a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica după publicarea investigaţiei.

Potrivit anchetei, Hidroelectrica a furnizat ani de zile energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze niciun leu. Curentul pleca de la Hidroelectrica, existau contracte, dar nu se tăiau facturi. Totul a ieșit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curții de Conturi la compania cu capital majoritar de stat.

Aceștia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deși primea lunar situația pentru fiecare loc de consum.

Raportul Curții de Conturi este datat 7 iulie 2022, dar a durat mai mult de un an până când autoritatea care verifică cheltuirea banilor publici să sesizeze procurorii, pe 30 octombrie 2023. În plângerea penală, paguba a fost estimată la 9.350.949 de lei (1,9 milioane de euro).

Cine a primit energie gratuită

Astfel, şase companii şi patru instituţii religioase au primit energie gratuită.

Aurora Trust SA deținea principala fabrică de pâine din Drobeta-Turnu Severin. Până să intre în faliment, în 2022, compania a fost controlată direct sau prin intermediul familiei de Iuliu Alin Udriște, vicepreședinte PNL Mehedinți la momentul respectiv.

Pe perioada furnizării curentului fără factură, Hidroelectrica era condusă de Bogdan Nicolae Badea, instalat în 2017 cu susținerea PNL (via ALDE). La momentul controlului realizat de Curtea de Conturi, în 2022, ministru al Energiei era Virgil Popescu. Acesta conducea și filială liberală Mehedinți, unde Alin Udriște fusese vicepreședinte.

"Hidroelectrica SA, în condițiile în care instanța a respins cererile formulate de Aurora Trust SA, nu a procedat la suspendarea livrărilor de energie electrică ca urmare a depășirii termenelor de plată prin nepunerea în executare a preavizului de deconectare nr. 4/11.07.2019, ci a furnizat în continuare energie electrică, timp de 2 ani de zile, perioadă pentru care nu au fost emise facturi, nu a dispus măsuri pentru recuperarea debitelor restante și nici nu a calculat, evidențiat penalități de întârziere aferente, conform clauzelor contractuale", se arată în sesizarea Curții de Conturi.

Hidroelectrica a tăiat, în timpul controlului, 139 de facturi pe numele Aurora Trust SA. Compania intrase deja în faliment așa că furnizorul de energie a cerut să se înscrie la masa credală pentru a recupera 3 milioane de lei, doar că a depus cererea cu o zi după termenul limită, pe 14 iunie 2022.

Gerom Internațional SRL, o companie care duce la fostul prefect de Hunedoara, Aurel Serafinceanu, a primit curent nefacturat de peste 100.000 de euro.

Valdo Forest Industries SRL, o firmă din Neamț care se ocupă de tăierea lemnului, despre care presa a arătat că este controlată din umbră de consilierul local PNL Constantin Dogariu, a primit curent nefacturat de peste 25.000 de euro.

NGM Leonard SRL, o fabrică de confecții din Pașcani legată de fostul consilier local PDL Leonard Rusu, a primit şi ea curent nefacturat de peste 10.000 de euro.

Pe lângă aceste companii, şi ArcelorMittal, companie din zona metalurgiei, dar şi Romaero, companie de stat din domeniul aerospațial, au primit curent nefacturat.

Pe lângă cele şase companii, şi Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mănăstirile Secu și Suzana și o parohie din București, Buna Vestire Bellu, au primit energie electrica in valoare de peste 600.000 lei.

Ce spune Alin Udrişte: Hidroelectrica nu a facturat la timp

Alin Udrişte se apără, spunând că Hidroelectrica "nu a facturat la timp."

"Nu au facturat la timp. Erau decalaje şi de jumătate de an sau de un an. O parte au fost achitate, o parte contestate, în funcţie de modul de facturare. Noi suntem cu o parte achitate şi o parte contestate. Eu nu mai sunt în firma respectivă din 2020.

Facturi au tot venit, dar nu la toate punctele de lucru. Şi acum, la momentul de faţă, Hidroelectrica are probleme de facturare. Preţurile au fost mai mari decât cele din contract, consumul mai mare, eram şi prosumatori. Erau chestii tehnice care trebuiau contestate pentru că nu sunt conforme cu realitatea, îmi spuneau avocaţii.

Toată lumea primeşte curent fără factură, până la 30 de zile fără factură. În cazul nostru şi a multor alte entităţi din România nu s-au facturat. De ce? Nu ştiu, nu am cum să vă răspund"

Toţi plătim, şi ca persoane fizice şi juridice. Toate se plătesc. Au mai fost cazuri când facturile veneau mărite, când anumiţi furnizori le trimiteau mărite. A fost şi o campanie care spunea că atunci când consumul şi preţul nu bate cu acordul sau cu contractul toată lumea este invitată să facă reclamaţie la Protecţia Consumatorului", a spus el pentru Antena 3 CNN.

În luna iulie 2025, România a înregistrat pentru populație cel mai mare preț al energiei electrice raportat la puterea de cumpărare din Europa. România are un preț de 4 ori mai mare decât cel mai mic preț al energiei electrice raportat la puterea de cumpărare care se găsește în Ungaria.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, joi, că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, pentru a începe o anchetă.

"Ieri am convocat Corpul de Control al ministrului, urmează să înceapă astăzi o anchetă şi urmează să semnez ordinul imediat după ce termin şedinţa de Guvern. Nu mai accept. Nici nu mă interesează cine sunt acei oameni, nici cei care au dat, nici care au luat energie fără să fie facturată. E o sfidare la adresa fiecărui român faptul că avem în continuare aceşti şmecheri care şi-au bătut joc de companiile de stat, (...) pentru care energia poate să fie gratis, în timp ce astăzi românii plătesc cele mai scumpe facturi din toată Europa", a spus joi Ivan.