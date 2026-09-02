Hotelul din Saturn unde 58 de turiști s-au îmbolnăvit primise amendă cu trei zile înainte, dar nu a ținut cont. FOTO cu mizeria găsită

2 minute de citit Publicat la 11:18 02 Sep 2026 Modificat la 11:18 02 Sep 2026

Hotelul din Saturn unde 58 de turiști s-au îmbolnăvit primise amendă cu trei zile înainte dar nu a ținut cont. FOTO: Facebook ANSVSA

Hotelul din stațiunea Saturn unde 58 de persoane, printre care 11 copii, au acuzat stări de rău, greață și vărsături fusese amendat cu doar trei zile înainte de incident, a anunțat miercuri ANSVSA. Inspectorii DSVSA Constanța au constatat că neregulile identificate la primul control nu fuseseră remediate și au dispus închiderea imediată a unității, precum și aplicarea unei noi amenzi, în valoare de 17.000 de lei. Totodată, au făcut publice imaginile cu neregulile găsite.

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Potrivit ANSVSA, hotelul fusese verificat de inspectorii sanitari veterinari cu doar trei zile înainte de producerea incidentului. În urma controlului, fuseseră constatate mai multe nereguli, iar operatorul economic primise o amendă de 10.000 de lei și un termen pentru remedierea deficiențelor.

La controlul efectuat în noaptea de 1 spre 2 septembrie, inspectorii au constatat că deficiențele identificate anterior nu fuseseră remediate.

Printre problemele descoperite s-au numărat depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa igienei în spațiile de lucru, la utilajele de producție și la ustensilele de bucătărie, precum și deficiențe privind lanțul de frig. De asemenea, camera frigorifică era neigienizată, iar personalul blocului alimentar nu dispunea de un vestiar funcțional.

Din cauza riscului pentru sănătatea consumatorilor, inspectorii au sechestrat și retras definitiv de la consum 81 de kilograme de pește, carne, mezeluri feliate și brânză, precum și 300 de ouă.

Pentru identificarea sursei posibile a toxiinfecției alimentare, echipele de control au prelevat probe de materie primă din blocul alimentar al unității. Acestea urmează să fie analizate în laborator pentru identificarea eventualilor agenți microbiologici.

În urma verificărilor, DSVSA Constanța a aplicat o nouă amendă contravențională, în valoare de 17.000 de lei.

Totodată, inspectorii au emis o Ordonanță de Interzicere a Activității (OIA), iar activitatea unității a fost oprită pe loc.

Marți seară, 58 de persoane, dintre care 11 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au prezentat stări de rău, greață și vărsături. Șase dintre acestea au fost transportate la spital.

Suspiciunea autorităților este de toxiinfecție alimentară, iar acum au loc verificări epidemiologice și sanitar-veterinare.