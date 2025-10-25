Ilie Bolojan: „Așa cum o familie responsabilă își asigură proprietatea, pentru România polița de asigurare e o armată profesionistă”

„Vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice”, a spus premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Bogdan Buda

Polița de asigurare a României este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă, iar guvernul va acorda bani de la buget pentru înzestrarea armatei și protejarea infrastructurilor esențiale, a declarat sâmbătă, la Carei, premierul Ilie Bolojan.

„Trăim astăzi o perioadă complicată și în plan intern și în plan extern. În plan intern trebuie să ne facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că e stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un dat. În jurul nostru, vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus Bolojan într-un discurs cu ocazia unor manifestări dedicate Zilei armatei române.

În opinia lui Bolojan, printre obiectivele principale ale actualului guvern se numără întărirea armatei, dezvoltarea industriei de apărare, a infrastructurilor critice și investițiile în tehnologie.

„Așa cum o familie responsabilă își asigură proprietatea, apartamentul sau casa, cum firmele își asigură investițiile, pentru țara noastră polița de asigurarea e capacitatea de a ne apăra și a avea o armată profesionistă”, a spus Ilie Bolojan.

„O parte importantă a bugetului va fi destinată formării echipamentelor moderne și protejării infrastructurilor esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai precizat premierul Bolojan.