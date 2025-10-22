Imagini emoţionante de la înmormântarea gravidei ucise de explozia din Rahova. Flori şi jucării de pluş pentru fetiţa nenăscută

Mirela Stanciu era însărcinată în şapte luni şi ar fi trebuit să aducă pe lume o fetiţă. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Mirela Stanciu, gravida ucisă de explozia din Rahova, a fost condusă pe ultimul drum miercuri după-amiază. Înainte de slujba de înmormântare s-au petrecut scene emoţionante: apropiaţii au adus jucării de pluş entru fetiţa pe care tânăra o purta în pântece, iar mulţi dintre ei au purtat tricouri albe, pe care era fotografia ei, alături de mesajul "Nu te vom uita niciodată". Acest omagiu a fost adus şi de logodnicul Mirelei, Andrei. La un moment dat, mamei tinerei i s-a făcut rău şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mirela Stanciu urma să se căsătorească, iar săptămâna viitoare ar fi fost ziua ei de naştere.

Ceremonia de înmormântare a Mirelei Stanciu a avut loc miercuri după-amiaza, după ora 14:00, în Buturugeni, o localitate din judeţul Giurgiu în care ea a copilărit. Familia tinerei de 23 de ani, care urma să nască peste două luni, a decis să fie îmbrăcată în rochie albă de mireasă. Ea era însărcinată cu fetiţă, iar apropiaţii au adus mai multe jucării de pluş, printre care se numără mulţi ursuleţi. Mai mult, ei au întins un covor de flori la intrarea în biserică.

Înainte de slujba de înmormântare, mamei Mirelei i s-a făcut rău şi a ajuns pe mâna medicilor, care i-au făcut o perfuzie, potrivit Antena 3 CNN. Îndurerată, femeia a transmis un mesaj cutremurător: i-a îndemnat pe toţi părinţii să aibă grijă de copiii lor. În ziua tragediei, ea era la serviciu, iar cei doi copii ai săi erau împreună, unul lângă altul. Destinul a făcut ca doar fratele ei, Răzvan Stanciu, să supravieţuiască.

După slujba de înmormântare, sicriul a fost transportat la 15 kilometri distanţă, în localitatea Bolintin, unde locuieşte familia mamei tinerei. Însă, ulterior, toţi cei care au condus-o pe ultimul drum pe Mirela Stanciu se vor întoarce la Buturugeni, în curtea tatălui ei vitreg, care a crescut-o de la şase luni. Şi asta pentru că acolo a fost pregătit parastasul.

În faţa cortegiului funerar erau foarte mulţi tineri care purtau tricouri albe cu poza Mirelei şi era scris mesajul "Nu te vom uita niciodată".

Ipoteză șocantă în cazul exploziei din Rahova

Rudele şi apropiaţii sunt revoltaţi şi au o singură întrebare: "De ce nu i-a anunţat nimeni să iasă din apartamente, întrucât sunt în pericol?!".

Experţii au o nouă ipoteză în cazul exploziei care a afectat un bloc din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi. Se pare că acumularea de gaze, care a dus la deflagraţia devastatoare din Sectorul 5 al Bucureştiului, ar fi apărut după ce conducta care alimentează blocul ar fi fost avariată de un cablu electric din apropiere.

Între timp, anchetatorii caută noi modalităţi ca să poată intra în blocul distrus şi în cursul zilei de miercuri continuă cercetările la faţa locului.