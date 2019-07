Politica și magia lucrează foarte bine împreună. Ludovic Orban a fost surprins dansând cu familia vrăjitoarei Maria Câmpina, la un restaurant din București.

”Noi am sărbătorit ziua soțului meu la un restaurant în București. Domnul Orban se afla și el acolo la o altă petrecere. Când a început petrecerea peste noapte, am băut și am mâncat împreună. Ne-am unit cu toții la masă. Asta a fost situația. Atât a fost.

Am vorbit cu domnul Orban. Am discutat, am băut, am mâncat. În restaurant i-am făcut o binecuvântare și o rugăciune, să fie sănătos. Să aibe putere de muncă și să fie liniștiți. Au venit la mine mulți politicieni chiar și președinți de țară. Au fost și din altă țară. Eu fac doar bine la toată lumea. Politicienii vin cel mai des cu probleme legate de amantă”, a spus Maria Câmpina.