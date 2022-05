Impresiile românilor despre ofertele all inclusive din Grecia: ”Să nu se gândească că vor găsi ce oferă Turcia”

O parte dintre românii care au încercat ofertele culinare din cadrul sejururilor all-inclusive din Grecia și-au exprimat dezamăgirea, pe grupul de Facebook ”Forum Grecia”, dedicat vacanțelor în această țară:

„Grecia înseamnă cu totul altceva, iar all inclusive-ul îşi bate joc de aceste aspecte”, a răspuns cineva la postarea unei femei care a cerut câteva recomandări și a precizat că bărbaţii din grup ţin cu orice preţ să găsească oferte all inclusive.

„Iar surpriza este că vor mânca: 1. Cârnaţi, 2. Cartofi prăjiţi şi pui la grătar, 3.Sosuri cu multă carne tocată şamd. Bucătari români pentru români adevăraţi.”, a adăugat un alt român.

„Toate tavernele de luat la pas şi să serviţi tot ce vă recomandă ei. Pur şi simplu bucuraţi-vă de Grecia!”, a fost un alt mesaj.

„Dacă vreţi să fiţi siguri că va veţi mai întoarce în Grecia, tavernele vă vor convinge. Nu all inclusive. Şi apusurile în fiecare seară pe altă plajă, sau alt loc”, a subliniat altcineva.

„Bărbaţii greşesc de data asta cu all inclusive. Să nu se gândească că vor găsi ce oferă Turcia. Cel mai bine este cu masa de dimineaţa inclusă şi restul la taverne! Nu rămâneţi nemâncaţi”, este un alt sfat.

O altă persoană a pledat pentru all inclusive, înșiruind câteva avantaje pentru grupurile în care se află copii mici:

„Cu copii de doi şi patru ani să stai în taverne la prânz, obosiţi după plaja de dimineaţă, să aştepţi după ospătarii greci să îţi aducă mâncarea, e tortură. Copiii se vor plictisi groaznic, vor adormi la masă etc. Ce te faci dacă nu le place mâncarea adusă? Mai stai o ora să vină altceva? La all inclusive e perfect pentru cine are copii mici. Te duci, le iei repede mâncare, dacă nu le place schimbi rapid”, a fost o altă opinie.

Citește și: Noi condiţii de intrare în Grecia, de la 1 mai. Masca rămâne obligatorie în interior