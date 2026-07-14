În Bucureşti, motorina are unul dintre cele mai mici preţuri din ţară. Cât costă carburanţii marţi, 14 iulie 2026

Benzinărie din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Preţul cu care se vând benzina şi motorina la pompă, în România, este în continuare influenţat de războiul din Orientul Mijlociu, care a escaladat din nou. Marţi, 14 iulie, carburanţii standard şi-au păstrat, în general, preţurile de luni. În Bucureşti, la unele staţii, motorina se comercializează cu 9,34 lei/litru, acesta fiind unul dintre cele mai mici preţuri din ţară. La Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa, de exemplu, carburantul diesel costă 9,39 lei/litru, notează Peco Online.

Benzina standard se vinde, la unele staţii din Capitală, cu 8,59 lei/litru, acelaşi preţ pe care îl găsim şi la Cluj-Napoca şi Timişoara. La Iaşi şi Constanţa, benzina costă, în general, 8,62 lei/litru.

Altfel, la nivel naţional, costul mediu pentru un litru de GPL este 4,5 lei.

Carburanţii au înregistrat printre cele mai mari scumpiri din ultimul an

La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energie și carburanți. Energia s-a scumpit cu 60%, motorina cu 28%, iar benzina cu 23%, potrivit datelor INS.

În cazul alimentelor, cafeaua a avut una dintre cele mai mari creșteri de preț, de aproximativ 20%. Ouăle s-au scumpit cu 14%, iar laptele și carnea de vită cu câte 12%. Prețul pâinii a crescut cu 8%.

Și serviciile au devenit considerabil mai scumpe. Chiriile au crescut cu 43%, iar tarifele pentru apă și canalizare cu 16%. Reparațiile auto s-au scumpit cu 15%, serviciile oferite de saloane cu 14%, iar asistența medicală cu 13%.