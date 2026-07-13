Rata inflației a ajuns la 10,4% în iunie. Graficul care arată cât de mult au crescut prețurile în ultimul an

1 minut de citit Publicat la 09:14 13 Iul 2026 Modificat la 09:17 13 Iul 2026

Rata inflației a ajuns la 10,4% în iunie. Foto: Getty Images

Rata anuală a inflației a coborât la 10,4% în iunie 2026, de la aproximativ 10,9% în luna mai, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică. Scăderea arată o încetinire a ritmului de creștere a prețurilor față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, prețurile au continuat să crească de la o lună la alta. Indicele prețurilor de consum a fost de 100,06% în iunie față de mai, ceea ce înseamnă o majorare medie de 0,06% într-o singură lună.

De la începutul anului, respectiv în iunie 2026 față de decembrie 2025, rata inflației a fost de 3,8%.

Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost înregistrate la servicii, unde prețurile au crescut cu 13,4% față de iunie 2025. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,3%, iar alimentele cu 6,6%.

Față de luna mai, prețurile alimentelor au scăzut, în medie, cu 0,44%. În schimb, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,19%, iar serviciile cu 0,49%.

Rata medie a creșterii prețurilor de consum în ultimele 12 luni, din iulie 2025 până în iunie 2026, comparativ cu ultimele 12 luni, a fost de 9,8%.

Potrivit datelor INS, rata medie lunară a inflației în perioada ianuarie-iunie 2026 a fost de 0,6%, față de 0,5% în aceeași perioadă din 2025.

Indicele armonizat al prețurilor de consum, folosit pentru comparațiile între statele Uniunii Europene, a fost de 99,94% în iunie față de mai, ceea ce indică o ușoară scădere lunară după această metodă de calcul.

Pe baza indicelui armonizat, rata anuală a inflației a fost de 9,2%, iar rata medie din ultimele 12 luni s-a situat la 8,6%.

Unde au fost cele mai mari creșteri de prețuri

În cazul alimentelor, cafeaua a avut una dintre cele mai mari creșteri de preț, de aproximativ 20%. Ouăle s-au scumpit cu 14%, iar laptele și carnea de vită cu câte 12%. Prețul pâinii a crescut cu 8%.

La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energie și carburanți. Energia s-a scumpit cu 60%, motorina cu 28%, iar benzina cu 23%, potrivit datelor INS.

Și serviciile au devenit considerabil mai scumpe. Chiriile au crescut cu 43%, iar tarifele pentru apă și canalizare cu 16%. Reparațiile auto s-au scumpit cu 15%, serviciile oferite de saloane cu 14%, iar asistența medicală cu 13%.