În ce regiuni din România s-au construit cele mai multe case şi blocuri de locuinţe, în 2025

2 minute de citit Publicat la 10:53 30 Ian 2026 Modificat la 10:54 30 Ian 2026

În ce regiuni din România s-au construit cele mai multe case şi blocuri de locuinţe, în 2025. foto: shutterstock.com

În anul 2025, s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), notează News.ro.

”În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024. Creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (+309 autorizaţii), Centru (+279), Vest (+213), Bucureşti-Ilfov (+180), Nord-Est (+166), Sud-Est (+164), Sud-Vest Oltenia (+145) şi Sud-Muntenia (+129)”, arată datele INS.

Decembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2025

În luna decembrie 2025 s-au eliberat 2.650 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-9,4% faţă de luna noiembrie 2025), cu o suprafaţă utilă totală de 894.770 mp (+1,8%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 72,3% sunt pentru zona rurală.

În luna decembrie 2025 se evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (-274 autorizaţii). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-87 autorizaţii), Centru (-63), Bucureşti-Ilfov (-59), Sud-Vest Oltenia (-42), Nord-Est (-34) şi Sud-Muntenia (-31). Creşteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Est (+41 autorizaţii) şi Nord-Vest (+1).

În luna decembrie 2025 s-au eliberat 544 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale (-2,9% faţă de luna noiembrie 2025), în suprafaţă utilă totală de 303.392 mp (+15,9%). Comparativ cu luna precedentă, în luna decembrie 2025 s-a înregistrat o creştere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (+41.662 mp).

În profil teritorial, această creştere este reflectată în regiunile de dezvoltare Vest (+80.204 mp) şi Centru (+26.692). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-27.429 mp), Sud-Vest Oltenia (-14.227), Sud-Muntenia (-12.100), Nord-Vest (-7174), Nord-Est (-2.580) şi Sud-Est (-1.724).

Decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024

În luna decembrie 2025 se evidenţiază creşterea atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+5,5%) cât şi a suprafeţei utile totale (+6,4%) comparativ cu luna decembrie 2024.

În profil teritorial, această creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+139 autorizaţii) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+90 autorizaţii), Sud-Est (+86), Bucureşti-Ilfov (+28) şi Sud-Muntenia (+25). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-50 autorizaţii), Nord-Est (-32) şi Centru (-8). Regiunea Sud-Vest Oltenia a rămas la acelaşi nivel.

Comparativ cu luna decembrie 2024, în luna decembrie 2025 s-a înregistrat o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+15%) şi o scădere a suprafeţei utile totale (-37%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-177.930 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-112.250 mp), Nord-Vest (-52.304), Sud-Vest Oltenia (-24.004), Nord-Est (-17.946), Sud-Muntenia (-17.851) şi Sud-Est (-2.466).

Creşteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Vest (+45.497 mp) şi Bucureşti-Ilfov (+3.394).