Încă un mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea. Radarele MApN au detectat o dronă la Vâlcove, lângă granița cu Ucraina

Încă un mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea. Radarele MApN au detectat o dronă la Vâlcove, lângă granița cu Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, miercuri, o dronă la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, lângă granița cu Ucraina. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert.

Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situaţiei.



Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi din estul judeţului Tulcea, care a trimis un mesaj RO-Alert la ora 13:15.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute” – se arată în mesajul Ro-Alert.

Tot astăzi, o bucată dintr-o dronă a ajuns pe plaja din stațiunea Olimp. Toată zona a fost închisă și turiștii nu au voie pe plajă până când resturile nu sunt îndepărtate. Bucata de dronă avea încărcătură explozibilă, care a fost detonată în urmă cu foarte puțin timp de geniștii de la Brigada Antitero. Momentul a fost surprins, în direct, de Antena 3 CNN.

Incidentul de pe plaja din Olimp vine la nici 24 de ore de când resturi dintr-o dronă au fost descoperite, marți noaptea, în zona Cazinoului din Constanța.

În ultimele săptămâni, pe plajele din stațiunile de la malul mării, au apărut din ce în ce mai des fragmente de drone. Doar săptămâna trecută au fost 10 alerte pe malul mării.

De asemenea, o dronă marină a fost neutralizată după ce s-a apropiat de platforma Neptun Deep.