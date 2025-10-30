Încă un oraș din România interzice trotinetele electrice în mai multe zone. Ce amenzi riscă cei care nu respectă măsura

1 minut de citit Publicat la 18:44 30 Oct 2025 Modificat la 18:59 30 Oct 2025

Unii români vor avea nevoie de RCA pentru trotinetă electrică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Maksim Blinov

Într-un oraș din România, autoritățile locale au decis să restricționeze circulația trotinetelor electrice în mai multe zone, după numeroase plângeri din partea locuitorilor și din cauza incidentelor rutiere.

În cursul zilei de joi, Consiliul Municipal Buzău a adoptat un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş.

Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe terenurile de sport, în curţile şcolilor şi în zona pietonală din centrul oraşului.

De asemenea, circulaţia trotinetelor este interzisă pe străzile Cuza Vodă şi Aleea Trandafirilor din centrul municipiului Buzău.

Amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei

În timpul ședinței de Consiliu Local, directorul Poliției Locale Buzău, Adrian Teodorescu, a explicat că măsura este necesară, întrucât „numărul accidentelor în care sunt implicați buzoienii care folosesc trotinetele electrice a crescut semnificativ în ultimii ani”.

La rândul său, consilierul local Irinel Cîrstea (PNL) a propus ca autoritățile să amenajeze un spațiu special destinat tinerilor care folosesc trotinetele electrice, pentru ca aceștia să se poată deplasa în siguranță, fără să-i deranjeze pe ceilalți cetățeni.

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și o abținere.

De asemenea, cei care nu respectă măsura vor primi amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei.