Ce trotinete vor avea nevoie de asigurare RCA. Vicepreședinte ASF: Nu orice trotinetă trebuie asigurată

Asigurarea RCA va fi obligatorie pentru două categorii de trotinete și biciclete electrice, a explicat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, la Antena 3 CNN. Este vorba despre vehiculele care pot atinge o viteză de 25 de kilometri pe oră sau de cel puțin 14 kilometri pe oră, dar au o greutate mai mare de 25 de kilograme. De asemenea, cel mai probabil, verificarea acestor asigurări se va face cu ajutorul unui autocolant (sticker) pe care proprietarii vor fi obligați să îl lipească pe trotinetele sau bicicletele electrice.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege de amendare a Legii RCA pentru a include și trotinetele și bicicletele electrice.

Legea merge acum la Președintele României pentru promulgare. După ce va fi publicată în Monitorul Oficial, legea va deveni obligatorie. Vicepreședintele ASF a explicat că normele de aplicare ale acestei legi urmează să fie publicate în termen de 30 de zile.

„Vom stabili și perioada de implementare, probabil alte trei luni de zile”, a spus Sorin Mititelu la Antena 3 CNN.

Vicepreședintele ASF a spus că două categorii de trotinete și biciclete electrice se supun asigurării RCA.

„Ceea ce urmează a se întâmpla ține întâi de o informare publică absolut necesară, anume trebuie să fie bine cunoscut faptul că nu orice trotinetă trebuie asigurată cu asigurare RCA, ci doar cele care au o viteză constructivă de minim 25 de kilometri la oră, dar și cele care au viteză mai mică, de la 14 kilometri la oră, dar cu o masă constructivă de minim 25 de kilograme”, a spus Sorin Mititelu.

Vicepreședintele ASF a adăugat că proprietarii trotinetelor/bicicletelor electrice, persoane fizice sau juridice, vor avea obligația să cumpere polița RCA.

Oficialul a explicat că ASF urmează să anunțe și metoda de înscriere și de identificare a vehiculelor de acest tip în trafic.

„Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovineta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare”, a spus vicepreședintele ASF.

Potrivit legii adoptate de Parlament, polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără oprirea vehiculelor, iar istoricul daunelor va fi standardizat la nivel european.

Guvernul a argumentat măsura prin creșterea numărului de accidente provocate de vehicule electrice ușoare. În 2025, au fost raportate peste 1.600 de accidente soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024, alte 24 de persoane au murit în accidente de trotinetă.