Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost adoptat

Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de asigurare RCA / Foto: Agerpres

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare, potrivit Agerpres.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi este iniţiat de Guvern.

În expunerea de motive, Executivul precizează că prin acest proiect se extinde definiţia vehiculului, astfel încât obligaţia de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică. În consecinţă, vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării - precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.

Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt: reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, modalitatea de control a asigurării RCA.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora”, se arată în proiect.

Proiectul a fost adoptat în forma venită de la Guvern. Au fost eliminate toate amendamentele adoptate de Senat, iar amendamentele depuse de deputaţi au fost respinse.