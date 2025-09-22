Sindicatul Europol solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice: "Apar zilnic incidente tragice"

Mobix Urban E9 Pro este una dintre cele mai economice trotinete electrice. foto: freepik.com

Prezenţa trotinetelor electrice în traficul din România a devenit o problemă tot mai mare, după ce conducătorii unor astfel de vehicule au provocat accidente rutiere grave. Prin urmare, sindicatul Europol solicită dotarea poliţiştilor cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice.

”Siguranţa rutieră nu e opţională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicaţi conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe ţări europene autorităţile au făcut deja un pas important: au achiziţionat staţii mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, au comunicat, luni, sindicaliştii Europol.

Reprezentanţii polițiștilor au adăugat că, în alte state, trotinetele electrice sunt mult mai bine reglementate în Codul Rutier.

”La noi, aceste verificări sunt posibile doar prin R.A.R., printr-o procedură birocratică şi anevoioasă. Între timp, vieţi omeneşti sunt puse în pericol. Este timpul să înţelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieţi. România are nevoie de măsuri rapide şi eficiente pentru protejarea tuturor participanţilor la trafic”, au mai transmis sindicaliştii.

Primăria Piatra Neamţ retrage trotinetele electrice de pe străzi

Un oraş din România a luat deja măsuri dure privind circulaţia trotinetelor electrice. Primăria din Piatra Neamţ retrage acordul de amplasare pe domeniul public pentru trotinetele electrice.

Decizia autorităților vine după ce un adolescent de 15 ani a murit. În primele 7 luni din 2025, în toată ţara s-au produs peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice implicate.