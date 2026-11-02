Antena 3 CNN Actualitate Incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în București. Pompierii intervin cu 15 autospeciale

Incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în București. Pompierii intervin cu 15 autospeciale

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:44 02 Noi 2026 Modificat la 07:55 02 Noi 2026
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pompieri incendiu
Incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în București. FOTO: Antena 3 CNN

Pompierii intervin, luni dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu produs la salonul de evenimente Daimon Trattoria, de pe Calea Piscului din sectorul 4 al Capitalei.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu posibilităţi de propagare.

Incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în București. Pompierii intervin cu 15 autospeciale 1115836
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La faţa locului se intervine cu 12 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi două echipaje SMURD.

"Până în momentul de faţă nu avem informaţii cu privire la victime. Misiunea este în dinamică", a precizat ISUBIF. 

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Etichete: incendiu pompieri București

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