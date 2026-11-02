Incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în București. Pompierii intervin cu 15 autospeciale

<1 minut de citit Publicat la 07:44 02 Noi 2026 Modificat la 07:55 02 Noi 2026

Incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, în București. FOTO: Antena 3 CNN

Pompierii intervin, luni dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu produs la salonul de evenimente Daimon Trattoria, de pe Calea Piscului din sectorul 4 al Capitalei.



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu posibilităţi de propagare.



› Vezi galeria foto ‹

La faţa locului se intervine cu 12 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi două echipaje SMURD.



"Până în momentul de faţă nu avem informaţii cu privire la victime. Misiunea este în dinamică", a precizat ISUBIF.