Începe vacanța de schi: pe pârtiile din Poiana Brașov este doar zăpadă artificială. Ninsorile încep de săptămâna viitoare

Copiii din 22 de judeţe, inclusiv Braşov şi municipiul Bucureşti, intră din acest weekend în vacanţa de schi. Foto: Agerpres

Pe pârtiile din Poiana Braşov nu există, în prezent, decât zăpadă artificială şi din cauza temperaturilor ridicate, în timpul zilei stratul superior se desprinde de gheaţă şi se formează taluzuri, care fac schiatul mai greu, au anunţat, vineri, reprezentanţii Primăriei Braşov, administrator al domeniului schiabil din Masivul Postăvarul, relatează Agerpres.

„În prezent, pe pârtiile din Poiana Braşov există doar zăpadă artificială, din cauza temperaturilor ridicate. Stratul este compus din gheaţă acoperită cu zăpadă zaharisită. Dimineaţa, pârtiile sunt în stare bună, zăpada fiind mai tare, aşa că schiorii trebuie să fie atenţi la frânare. Pe măsură ce ziua avansează, stratul superior de zăpadă se desprinde de gheaţă şi se formează acele taluzuri cunoscute drept 'zăpadă ortopedică' şi poate fi mai greu de schiat”, a explicat şeful Serviciului de amenajare pârtii, Adrian Biriboiu.

Schiorii sunt sfătuiți să schieze în prima parte a zilei, dimineaţa, când pârtiile sunt mai bune, iar după aceea să rămână în partea superioară.

„După-amiaza, când stratul de zăpadă devine mai dificil, cei cu experienţă pot încerca pârtiile negre, unde nu se formează aceste denivelări”, a spus şeful Serviciului de amenajare pârtii.

În aceste condiţii, „este esenţial ca schiurile să fie bine întreţinute, cu canturi ascuţite, pentru a putea manevra optim şi a evita obstacolele sau alte situaţii neprevăzute pe pârtie”, a recomandat, la rândul său, reprezentantul Salvamont Poiana Braşov, Cătălin Petrescu.

Chiar dacă de la mijlocul săptămânii viitoare se anunţă temperaturi mai scăzute şi chiar ninsori, elevii care îşi vor începe vacanţa din schi din acest weekend ar trebui să ia în considerare aceste sfaturi.

În condiţiile în care copiii din 22 de judeţe, inclusiv Braşov şi municipiul Bucureşti, intră din acest weekend în vacanţa de schi, reprezentanţii Primăriei Braşov se aşteaptă la o perioadă mai aglomerată pe pârtiile din Poiană, având în vedere experienţa anilor trecuţi.

Conform datelor făcute publice de preşedintele Organizaţiei Patronale de Turism Poiana Braşov, Roxana Cojocea, la sfârşitul lunii ianuarie, camerele de la hotelurile din staţiune erau deja rezervate în proporţie de 50%. Copiilor care îşi vor petrece vacanţa în staţiune în tabere sau împreună cu părinţii li se adaugă şi cei care sunt cazaţi în alte locaţii, însă vor schia pe pârtiile din Poiana Braşov.