Incident grav în Gara de Nord din București. O persoană a fost lovită de un tren

<1 minut de citit Publicat la 19:48 31 Oct 2026 Modificat la 19:48 31 Oct 2026

Trenuri de călători în Gara de Nord din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Un incident grav a avut loc sâmbătă seara în Gara de Nord din București. Un tren internațional operat de CFR Călători a lovit o persoană, în momentul plecării de la linia 5. Compania a transmis că autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc incidentul.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în această seară, în jurul orei 18:30, în stația București Nord, trenul internațional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5.

La fața locului sunt așteptate autoritățile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis CFR Călători.

Potrivit operatorului feroviar, circulaţia trenurilor pe celelalte linii din staţia Bucureşti Nord nu este afectată şi se desfăşoară în condiţii normale.

„Circulația trenurilor pe celelalte linii din stația București Nord nu este afectată și se desfășoară în condiții normale.

Vom reveni cu informații pe măsură ce vor fi disponibile date suplimentare”, se mai arată în comunicat.