"Mi-au furat 5.400 de dolari" | Metoda prin care un influencer român a fost jefuit de hackeri, în câteva minute

Un influencer român a rămas fără 5.400 de dolari, în numai câteva minute, după ce a fost păcălit de hackeri, printr-o metodă complexă, iar banii nu mai pot fi recuperaţi.

Sursa foto: GettyImages

Hackerii au pus la cale escocherii în mediul online în care au căzut victime zeci de români. Printre ei se numără şi celebrul influencer Lucian Elgi care s-a trezit că a rămas fără 5.400 de dolari în câteva minute.

Mai exact, influencerul a fost victima unei înşelătorii phishing, o metodă prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații sensibile, cum ar fi numele de utilizator, parolele, informațiile despre cardurile de credit sau alte date personale, pretinzând că sunt o entitate de încredere într-o comunicare electronică. Aceste atacuri se desfășoară de obicei prin e-mail, mesaje text sau site-uri web false.

"Am primit acest mail, pe care l-am accesat. Mi-a cerut un cod, apoi celalalt cod şi mi-am dat seama ca de fapt dădusem verificarea în doi pași! Am avut noroc, dar şi ghinion! Noroc că nu mi-a luat toți banii, ghinion că am ramas fără 5.400 de dolari", a povestit, pentru observatornews.ro, influencerul Lucian Elgi.

Urmare cercetărilor, banii s-ar fi dus într-un cont din zona arabă şi sunt imposibil de recuperat. Mai mult, nici măcar băncile nu pot face nimic, odată ce aţi căzut în plasa escrocilor virtuali.

Tituri de metode de înşelătorie prin Phishing

Phishing prin e-mail: Atacatorii trimit e-mailuri care par a fi de la o sursă de încredere, cum ar fi o bancă, un magazin online sau un serviciu de e-mail. Aceste mesaje conțin de obicei un link către un site fals unde utilizatorul este rugat să introducă informații personale. Spear Phishing: O variantă mai sofisticată a phishing-ului prin e-mail, care vizează o anumită persoană sau organizație. Mesajele sunt adesea personalizate și par foarte credibile. Phishing prin SMS (Smishing): Similar cu phishing-ul prin e-mail, dar se desfășoară prin mesaje text. Utilizatorii sunt direcționați către un site fals sau sunt convinși să descarce aplicații malițioase. Phishing prin telefon (Vishing): Atacatorii contactează victimele prin telefon, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor organizații de încredere, și cer informații personale sau financiare. Phishing prin social media: Atacatorii folosesc conturi false sau compromit conturi reale pentru a trimite mesaje care par autentice și cer informații personale.

Metode de Protecție împotriva Phishing-ului

Educația și Conștientizarea: Fiți conștienți de tacticile de phishing și învățați să recunoașteți semnele unei înșelătorii, cum ar fi greșelile gramaticale, cererile de informații personale și URL-urile suspecte. Verificarea URL-urilor: Verificați întotdeauna URL-urile înainte de a introduce informații sensibile. Asigurați-vă că site-urile sunt sigure și că au un certificat SSL (https://). Software de Securitate: Utilizați software de securitate actualizat care include protecție împotriva phishing-ului. Aceste programe pot bloca site-urile și mesajele de phishing cunoscute. Autentificare Multi-factor (MFA): Activați MFA pentru toate conturile posibile. Aceasta adaugă un strat suplimentar de securitate, cerând mai mult decât doar parola pentru a accesa contul. Actualizarea Sistemelor și Aplicațiilor: Mențineți sistemul de operare, aplicațiile și browser-ele actualizate cu cele mai recente patch-uri de securitate. Monitorizarea Conturilor: Monitorizați în mod regulat conturile financiare și de e-mail pentru activități suspecte și raportați orice tranzacție neautorizată imediat. Evitați Link-urile și Atașamentele Suspecte: Nu faceți clic pe link-uri și nu descărcați atașamente din e-mailuri sau mesaje nesolicitate, chiar dacă par a fi de la surse de încredere.

Prin adoptarea acestor măsuri de precauție, utilizatorii pot reduce semnificativ riscul de a deveni victime ale atacurilor de phishing, spun specialiştii în securitate cibernetică.