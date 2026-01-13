Institutul CC Iliescu din București nu are căldură din 5 ianuarie. Operațiile au fost amânate din cauza frigului din saloane

Institutul CC Iliescu din București nu are căldură din 5 ianuarie. Foto: Hepta

Cel mai mare spital de Boli Cardiovasculare din România a rămas fără căldură încă din dată de 5 ianuarie. Deși s-au făcut mai multe solicitări către compania de termoficare pentru ca situația să fie remediată, nici acum nu e căldură în Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală.

La acest spital vin bolnavi din toată țară, cu afecțiuni cardiace foarte grave.

Operațiile au fost însă amânate pentru că este foarte frig în sălile de operație. În saloanele pacienţiilor, medicii spun că mai folosesc aparatele de aer condiționat.



Probleme sunt şi la Institutul Clinic Fundeni, unde sunt internați sute de pacienţi cu afecțiuni oncologice, inclusiv copii.

Ministerul Sănătății cere conducerii unităților medicale să supravecheze instalațiile de încălzire pentru a nu apărea incidente. Totodată, face apel către compania de termoficare din București să grăbească reparaţiile.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat luni seara, la Antena 3 CNN, că a discutat cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre această problemă.

”Se lucrează la acest lucru. Eu tocmai m-am despărțit de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu care a avut o întâlnire la Ministerul Sănătății fix pe subiectul Institutului Fundeni C.C. Iliescu și al Institutului Oncologic din București. Acolo, principala sursă de căldură astăzi este dată de aparatele de aer condiționat”, a declarat Bogdan Ivan.