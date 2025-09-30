Invazie de meduze pe litoralul românesc, din cauza furtunilor. Plaja din Mamaia, sub un "covor" de nevertebrate

Valurile puternice au adus nevertebratele pe malul mării. Foto: Captură Antena 3 CNN

Este invazie de meduze pe litoral, din cauza furtunilor din ultimele zile. Valurile puternice au adus nevertebratele pe malul mării, iar plaja din Mamaia a fost complet acoperită de ele.

Multe dintre meduzele aduse pe malul mări au început să putrezească, iar specialiştii spun că ele au fost aduse din larg, din cauza valurilor puternice.

În ultima perioadă, meduzele s-au înmulţit în mai multe mări şi oceană de pe planetă, inclusiv în Marea Neagră, spun biologii marini. Acestea nu sunt toxice, însă este recomandat ca oamenii să evite să le atingă, deoarece pot provoca iritaţii.