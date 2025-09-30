Investițiile care schimbă sistemul de învățământ: Clădirea „Mihai Eminescu” din cadrul ASE a fost reabilitată și modernizată

Clădirea „Mihai Eminescu” din cadrul ASE a fost reabilitată și modernizată. Foto: ase.ro

Educația înseamnă viitor, dar și clădiri sigure și moderne pentru generațiile care vin. Ministerul Dezvoltării a finalizat unul dintre cele mai importante proiecte de consolidare și modernizare din învățământul superior. Clădirea "Mihai Eminescu" din cadrul Academiei de Studii Economice este acum nu doar mai rezistentă, ci și mai eficientă energetic și adaptată standardelor europene.

Clădirea "Mihai Eminescu", finalizată în anul 1968, a fost complet consolidată și modernizată, ajungând la standarde europene. Proiectul a inclus întărirea structurii, eficiență energetică, refacerea instalațiilor și amenajarea unor spații de studiu moderne, adaptate nevoilor studenților și profesorilor.

Manuela Pătrășcoiu, directoarea CNI: Este o zi importantă pentru mine, colegii mei și pentru Compania Națională de Investiții. Am finalizat lucrările de reabilitare a clădirii „Mihai Eminescu” a Academiei de Studii Economice, o clădire aflată într-o zonă protejată. Vreau să menționez că derulăm un program amplu, care cuprinde 30 de cămine studențești și sedii universitare. Tot în această perioadă avem în lucru reabilitarea Palatului Universității din București, un monument istoric deosebit de important. În cazul clădirii „Mihai Eminescu”, am folosit atât materiale de construcție moderne, cât și elemente originale care au fost reabilitate și integrate în proiect. Lucrările au durat 24 de luni și ne-am încadrat în termenul aprobat.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: Este o lucrare și o investiție pentru viitor. Este o investiție, în primul rând, pentru generația tânără, dar eu cred că, până la urmă, este o investiție pentru noi toți. Este o investiție al cărei contract de execuție a lucrărilor s-a semnat la sfârșitul anului 2021, în valoare de 32 de milioane de euro, bani alocați din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții.

Finalizarea lucrărilor de modernizare a venit la timp pentru începutul noului an universitar. Studenții și profesorii s-au întors într-un spațiu complet transformat.

prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE: Ca în fiecare an, venim cu gânduri bune și avem și motive pentru asta. Am avut un an universitar foarte bun, pe care l-am încheiat cu bine din toate punctele de vedere. Am avut o admitere foarte bună: 10.134 de boboci pe toate cele trei cicluri de pregătire - licență, masterat și doctorat. Îi așteptăm pe copii cu brațele deschise, într-o clădire nouă.

Proiectul nu se oprește aici. În perioada următoare, sălile de clasă vor fi modernizate şi utilate cu echipamente IT şi mobilier nou.