Ionel Arsene, Președintele CJ Neamț: "Propunerea pentru noul manager va veni de la medicii din Spitalul Județean"

La consultările de marți, de la ora 14:00, pentru numirea unui nou manager interimar la spitalul din Neamț, vor participa aproape toate partidele care au reprezentanți în Consiliul Județean Neamț. PNL și USR au refuzat să participe la discuțiile inițiate de Președintele CJ, social democratul Ionel Arsene.

"Am convocat o ședința cu toți cei 32 de medici șefi de secție din Spitalul Județean împreună cu consiliul director al spitalului și propunerea pentru noul manager va veni de la medicii din Spitalul Județean. Partidele politice au fost invitate la discuții pentru a pune umărul împreună să rezolvăm problemele. Dar propunerea va veni de la cei 32 de medici șefi de secție." , a declarat Ionel Arsene într-o intervenție în direct la emisiunea Obiectiv, de la Antena3.

"Noi deja avem din data de 21 octombrie scos postul la concurs, de Manager al spitalului județean. Concursul va avea loc pe data de 21 decembrie, dar până atunci trebuie să numim în regim interimat un manager. Între timp, ne ocupăm să relocam spațiul pentru secția ATI și să facem în cel mai scurt timp o secție ATI, la spitalul județean, funcțională și să rezolvăm toate problemele care sunt astăzi în spitalul județean." a mai precizat acesta.

Lucian Micu, și-a anunțat ieri demisia:

”Tragedia de sâmbătă seară din secția ATI în urma căreia zece oameni și-au pierdut viața ne-a afectat pe toți. În special pe rudele pacienților, pe cadrele medicale care au intervenit să salveze și să se salveze, cadre medicale din Piatra Neamț și medici din întreaga țară, jurnaliști, pe mine și familia mea, pe oamenii care înțeleg suferința și care știu că nimeni nu și-a dorit să se întâmple vreodată așa ceva.

Stă în firea noastră, a oamenilor, ca în astfel de momente să căutăm vinovați, să cerem explicații, să ne dăm fiecare cu părerea ce a fost sau cum s-ar fi putut evita. Așa, poate, sunt și eu. Dar am învățat că, înainte de toate, trebuie să fiu cerebral, iar asta am încercat să fac imediat după tragedie. Împreună cu echipa Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, am încercat și am găsit soluții pentru ca unitatea medicală să rămână funcțională.

A fost important pentru pacienții care ajung și acum în stare critică să aibă un spațiu adecvat în care să primească îngrijirile medicale necesare. Acum se lucrează pentru ca noile paturi ATI să fie operaționale chiar de azi. Azi noapte, am pus la dispoziția anchetatorilor toate documentele necesare pentru a depista adevărata cauză care a produs incendiul”, a transmis luni Lucian Micu.

Spitalul care a luat foc la Piatra Neamț a avut opt manageri în ultimul an:

Din luna octombrie 2019 și până în luna octombrie 2020, Spitalul de Urgență Piatra-Neamț a avut în toată această perioadă opt manageri.

Managerii care au condus spitalul în ultimul an:

Până în 18 decembrie 2019 – Codruț Munteanu

19 decembrie 2019 – 17 martie 2020 – Alexandru Juncu

17 martie – 3 aprilie – Toader Mocanu

3 aprilie – 9 aprilie – Florin Ionuț Apostoae

9 aprilie – 17 mai – Daniela Marcoci

17 mai – 20 mai – Marius Ghineț

21 mai – 8 octombrie – Silviu Verzea

Din 28 octombrie până luni 16 noiembrie – Lucian Micu

Lucian Micu, fost primar al oraşului Roman, a fost numit de către Ionel Arsene în postul de manager al Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Micu nu a mai putut candida la alegerile locale întrucât fusese declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate.