Șefa Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European: "Actualul preț la energie este inacceptabil"

"Actualul preț al energiei electrice este inacceptabil. Progresiștii au cerut o dezbatere plenară în Parlament pentru a găsi soluții în fața creșterii prețurilor la energie: o cale de urmat în lupta contra sărăciei energetice", a scris pe Twitter Iratxe Garcia Perez (foto), șefa grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul european.

??The current price of electricity is just unacceptable.

We @TheProgressives have requested a @Europarl_EN plenary debate to find European ?? solutions regarding the rise of energy prices: a way forward in fighting energy poverty✊. pic.twitter.com/bMZiUyTzEm