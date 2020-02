Irina Rimes, prima postare pentru promovarea operelor lui Brâncuși: “Arta este o oglindă în care fiecare vede ceea ce gândește”

“Arta este o oglindă în care fiecare vede ceea ce gândește”, a spus Constantin Brâncuși. Vă invit să îl sărbătorim împreună, mâine, la Muzeul Național de Artă al României, de la ora 19:00", a scris Irina Rimes pe Instagram, în descrierea unei fotografii în care apare în fața Coloanei Infinitului.

Scandalul a pornit în urma declarațiilor făcute de artistă, după ce a fost aleasă ambasador al Zilei Brâncuși de către ministrul Culturii.

"Eu sunt mai main-stream aşa. De mică am ştiut de Coloana Infinitului şi m-a fascinat, dar nu știam ce reprezintă, nu înțelegeam această abordare. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. Şi când am văzut Coloana Infinitului pentru prima oară am avut impresia că mă întâlnesc cu ceva care nu era din lumea mea, dar parcă mereu a fost prezent în lumea mea", spunea Irina Rimes în urmă cu câteva zile.

Întrebată cum se va implica, mai exact, Irina Rimes a spus: „Probabil o să postez despre asta. O să vorbesc cu oamenii de pe conturile mele printr-o postare”.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a explicat că a ales-o pe artistă pentru că e foarte cunoscută, are piese cu zeci de milioane de vizualizări și în felul acesta i-ar putea aduce pe tineri mai aproape de cultură.