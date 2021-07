Irina Tănase, prima declarație după eliberarea lui Liviu Dragnea

De altfel, Irina Tănase a izbucnit în plâns de fericire. În cadrul primului interviu oferit astăzi, ea a vorbit și despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a declarat Irina Tănase.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Codrin Ștefănescu, după eliberarea lui Liviu Dragnea: ”E o mare victorie pentru sute de mii de români”

Și Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD, a fost bucuros că bunul său camarad a părăsit penitenciarul. Acesta susține că eliberarea fostului lider PSD reprezintă o victorie, iar asta l-a făcut să ”prindă puțină speranță”.

”Pentru noi și pentru sute de mii români sigur este o mare victorie ceea ce au reușit avocații astăzi și am început să prind puțină speranță când văd că mai există judecători care respectă legea și nu se lasă presați și apăsați pe cap de către sistem”, a declarat Codrin Ștefănescu.

Întrebat dacă mai este cineva care îl susține pe Liviu Dragnea așa cum a făcut-o el în toată această perioadă în care fostul lider PSD a fost închis, Codrin Ștefănescu a răspuns: ”Sunt cred că foarte, foarte mulți români, asta e cel mai important. Ce lideri? Ce lideri au fost alături de Adrian Năstase și de alți colegi de-ai noștri care au suferit în astfel de dosare politice și în tot ce au făcut sistemul ăsta și cu statul paralel și cu câmpul tactic al domnului Dumbravă”.

”Acum partidul este confiscat de niște securiști”

”PSD-ul nu mai e ce a fost înainte. Nu este așa cum a fost creat. Înainte era creat un partid de mase, un partid care ține cont de oamenii lor, de colegi, un partid familie. Nu mai e... Acum partidul este confiscat de niște securiști, acum toată lumea știe, de niște academiști. Am dovezi și ei știu foarte bine.

00:00

Am spus că voi vorbi în momentul în care el (n.r.- Liviu Dragnea) va fi liber, ca să nu cumva să îi creez niște probleme suplimentare acolo la închisoare, că după ce a fost atâta de mult abuzat și i s-au încălcat toate drepturile pe care le are un cetățean normal, în România, aflat în situația lui.

”Eu n-am fost pe baricade în decembrie '89 pentru mizeria de astăzi”

Eu n-am fost pe baricade în decembrie '89 și nu am făcut o Revoluție și nu au murit colegi de-ai mei pe acolo pentru mizeria de astăzi pe care o vedem cu ochii în fiecare zi. Am luptat pentru niște drepturi, aveam niște idealuri, aveam niște gânduri despre România.

Lui i s-a încălcat tot. N-a avut dreptul la sănătate, n-a avut dreptul la muncă, n-a avut dreptul să iasă afară, n-a a avut dreptul nici măcar să-și cumpere un pachet cu țigări de la chioșcul penitenciarului, n-a avut dreptul să se opereze, n-a avut dreptul să vă dea vouă o declarație”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

Întrebat dacă dezvăluirile pe care a spus că le va face după ce Liviu Dragnea este eliberat din închisoare le vor aduce în fața instanței pe anumite persoane, acesta a răspuns: ”Nu, nu am spus asta, nu am zis de lucrul ăsta. Eu nu sunt turnător cum sunt alții. Una e să torni și alta e să spui.

Ca de exemplu, să știe lumea din cine e compusă conducerea partidului. E în regulă, pentru că știți doar că au făcut Academia SRI, nu știți altceva. Hai să vorbim despre rudele lor, hai să vedem unde e soția angajată, unde e amanta, unde e vărul, unde e cumnatul, unde e fiul, unde e fiica, unde e ginerele și așa mai departe. Sigur că voi spune lucrurile astea, că prea a fost confiscat partidul ăsta”, a mai spus Cordin Ștefănescu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal