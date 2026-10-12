Județul în care autoritățile împart o pubelă la doi cetățeni. Măsura anunță o schimbare radicală în colectarea gunoiului

1 minut de citit Publicat la 18:39 12 Oct 2026 Modificat la 18:39 12 Oct 2026

Circa 150 de mii de pubele și compostoare vor fi distribuite de autoritățile județene în cadrul noului sistem de colectare a deșeurilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un nou sistem de colectare a deșeurilor urmează să fie implementat în județul Harghita, iar acțiunea este precedată de o amplă distribuire de pubele și compostoare.

Mai exact, aproximativ 150.000 de pubele și compostoare vor fi distribuite în acest județ cu 291 de mii de locuitori. Punerea în funcțiune a noului sistem de colectare este programată pentru începutul lunii decembrie. În prezent, are loc semnarea contractelor cu populația.

Potrivit autorităților, obiectivul este încheierea, până la sfârșitul lunii noiembrie, a 75% dintre cele aproximativ 120.000 de contracte estimate.

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "S.I.M.D. Harghita", Incze Csongor, a declarat luni că au fost achiziționate 74.000 de pubele și 71.850 de compostoare, în vederea distribuirii către populație.

Csongor a arătat că în zona Odorhei au fost încheiate deja aproximativ 10.000 de contracte, iar începând din această săptămână, procesul de contractare se extinde în zonele Ciuc și Gheorgheni. În zona Toplița, contractarea va începe la finalul lunii octombrie.

Încheierea contractelor cu operatorii de salubritate este obligatorie

Wesselenyi Istvan și Koszta Attila, responsabili de proiect din partea operatorilor de salubritate, au precizat că semnarea contractelor se va face la început în puncte fixe, după care echipele mobile vor merge din casă în casă.

În ceea ce privește locuințele de la bloc, semnarea contractelor se va realiza prin intermediul asociațiilor de proprietari.

Conform Consiliului Județean Harghita, încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul este obligatorie.

Contractul va permite înregistrarea gospodăriei în evidența serviciului, stabilirea numărului de persoane, distribuirea recipientelor și echipamentelor necesare colectării separate și implementarea sistemului de identificare.

Sistemul va utiliza principiul PAYT - "Pay As You Throw" ("plătește pentru cât arunci"), care urmărește corelarea costurilor cu utilizarea serviciului și încurajarea reducerii cantității de deșeuri reziduale, a mai informat administrația județeană.

Sistemul de gestionare a deșeurilor din Harghita este finanțat cu bani europeni

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din județul Harghita, un proiect cu finanțare europeană început în urmă cu mai bine de un deceniu, a intrat în etapa de implementare practică, după ce în februarie 2026 a fost semnat contractul de concesiune pentru colectarea și transportul deșeurilor la nivelul întregului județ.

Deșeurile colectate în localitățile județului Harghita vor ajunge, prin diferitele componente ale sistemului integrat, la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea.