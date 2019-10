Ana Birchall, despre întâlnirea cu șeful DIICOT: I-am spus că este inacceptabil modul în care el a acționat în cazul familei Melencu

foto- Facebook/ Ana Birchall

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a afirmat, miercuri, că a avut mai multe discuţii cu procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, în care şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la mai multe aspecte, printre care şi modul în care s-a acţionat, săptămâna trecută, la domiciliul familiei Melencu.



"Am avut o discuţie telefonică şi vineri şi am reluat şi ieri ceea ce i-am spus: că eu nu consider deloc acceptabil modul în care s-a acţionat, vineri, la domiciliul familiei Melencu. Mie mi se pare de neacceptat un asemenea mod de acţiune. Să ştiţi că e important să respectăm legea şi asta i-am solicitat şi domnului Bănilă. Respectăm legea, dar trebuie să avem respect şi faţă de suferinţă, faţă de tragedie şi nu ne costă nimic să fim oameni", a spus Birchall, la Ministerul Justiţiei.



Ea a precizat că şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de solicitările făcute cu privire la măsurile pentru combaterea criminalităţii.



"Confirm că mi-am exprimat nemulţumirea faţă de câteva aspecte. În primul rând că de mai mult de 2 luni de zile am solicitat măsuri ferme pentru combaterea criminalităţii şi a formelor asociate - fie că vorbim de trafic de persoane, exploatarea minorilor, criminalitate informatică şi asemenea infracţiuni. Am solicitat măsuri ferme, inclusiv pentru a combate aceste clanuri pe care mass-media le aduce în atenţia opiniei publice", a mai spus ministrul Justiţiei.



O echipă de poliţişti şi jandarmi a încercat vinerea trecută să pună în executare un mandat de aducere a Monicăi Melencu la sediul DIICOT Craiova, însă femeia a refuzat şi atât acesteia, cât şi tatălui ei li s-a făcut rău, un echipaj de la Ambulanţă acordându-le asistenţă medicală.