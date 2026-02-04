CSM acuză Guvernul că blochează admiterea directă în magistratură: Avem 15% deficit, nu ni s-a spus de ce derogarea nu e posibilă

CSM avertizează că deficitul de judecători a ajuns la 759 de posturi vacante. FOTO: Getty Images

CSM avertizează că deficitul de judecători a ajuns la 759 de posturi vacante, aproximativ 15% din schemă, și cere Guvernului să adopte urgent modificări legislative care să permită organizarea concursului de admitere directă în magistratură pentru juriști cu minimum 5 ani vechime.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis miercuri, într-un comunicat, că, deși în ianuarie 2026 a solicitat public Guvernului măsuri legislative concrete pentru reluarea acestui tip de concurs, până în prezent nu a fost adoptată nicio soluție care să permită organizarea admiterii directe în magistratură.

Potrivit comunicatului, CSM spune că nu a primit nici explicații privind motivul pentru care nu poate fi adoptată o derogare în domeniul justiției, în condițiile în care astfel de derogări au fost aplicate în alte domenii, precum sănătatea sau educația, deși, potrivit CSM, deficitul de personal din instanțe este cel puțin comparabil.

Consiliul precizează că numărul posturilor vacante de judecător a crescut de la 751 la 759 într-o singură lună, menținându-se în jurul pragului de 15%, ceea ce afectează grav funcționarea instanțelor și calitatea actului de justiție, cu efecte directe asupra protejării drepturilor și libertăților cetățenilor.

CSM mai arată că echilibrarea schemelor de personal este prevăzută explicit ca obiectiv în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public 2025–2029, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2025, document care susține evaluări periodice și măsuri constante pentru identificarea soluțiilor.

În raportul de activitate, Secția pentru judecători enumeră demersurile făcute în 2025 pentru acoperirea deficitului, prin toate procedurile prevăzute de lege. Astfel, au fost numiți 174 de absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii (promoția 2023–2025) ca judecători stagiari, începând cu 1 iunie 2025 și 2 octombrie 2025.

De asemenea, în urma procedurii declanșate în mai 2025 pentru numirea procurorilor în funcția de judecător, 22 de procurori au fost numiți judecători. CSM amintește și de examenul de capacitate desfășurat în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025, în urma căruia au fost numiți în funcție 162 de judecători. În plus, în procedura de reîncadrare pentru foști judecători, declanșată în 2025, au fost numiți 7 judecători începând din septembrie 2025.

Totodată, a fost finalizat concursul de admitere în magistratură declanșat în 2024, fiind ocupate 104 posturi de judecător la judecătorii, începând cu 7 mai 2025.

Secția pentru judecători subliniază că blocarea prin lege a organizării concursurilor de admitere în magistratură „generează premisele amplificării” lună de lună a lipsei cronice de personal din instanțe, iar pe termen scurt nu există un alt mecanism legal de ocupare a posturilor vacante. În același timp, numărul absolvenților INM și al judecătorilor care promovează examenul de capacitate este insuficient pentru a acoperi nevoile sistemului.