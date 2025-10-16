CSM îl acuză pe Stelian Ion de încălcarea independenței judecătorilor. Acesta a numit "putregai" achitarea lui Nicolae Bănicioiu

Fostul ministru Stelian Ion este acuzat de CSM de încălcarea independenței judecătorilor Curții Supreme, după ce a catalogat drept "putregai" achitarea lui Nicolae Bănicioiu. Sursă colaj foto: Hepta

CSM anunță, joi, că a constatat încălcarea independenței judecătorilor de către fostul ministru al Justiției Stelian Ion, prin afirmațiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către Curtea Supremă.

"Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (...) a constatat încălcarea independenței judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație şi Justiție față de opiniile exprimate în spațiul public de către un deputat, fost ministru al Justiției, şi preluate ulterior în mass media, în contextul pronunțării unor hotărâri de achitare în materie penală”, a transmis CSM.

În favoarea deciziei au fost exprimate 7 voturi, fiind înregistrate o abținere şi un vot nul.

Stelian Ion nu este numit explicit în comunicarea CSM, dar sunt reproduse pasaje din postarea de acesta pe Facebook, după ce instanța supremă l-a achitat pe fostul ministru PSD al Sănătății, acuzat de luare de mită și trafic de influență

CSM: Expresii precum "putregai" și "sistem oligarhic" nu reprezintă critici acceptabile. E subminată încrederea în justiție

"Declarațiile grave şi nefondate, prin conținutul acestora, şi limbajul utilizat, precum 'achitări pe bandă rulantă', comparația activității de judecată cu un 'putregai', 'sistem oligarhic' şi 'mașină de spălat', nu reprezintă critici acceptabile la adresa hotărârilor judecătorești definitive, ci sugerează, inclusiv prin tonul incisiv şi sugestiv utilizat, că judecătorii ar avea o conduită subiectivă în favoarea persoanelor trimise în judecată.

Formularea acestora, imediat după pronunțarea unor hotărâri definitive de achitare, constituie o presiune directă şi inadmisibilă la adresa independenței judecătorilor instanței supreme, discreditând realizarea justiției, cu intenția de a intimida instanțele care nu s-ar conforma unor interese ori opinii politice", susține CSM.

"Momentul formulării declarațiilor, imediat după o soluție de achitare cu impact mediatic, este de asemenea relevant, întrucât conduce la concluzia transmiterii unui mesaj politic concret, cu referire la activitatea judiciară de înfăptuire a justiției, care într-un stat de drept este independentă, cu excluderea oricărei forme de presiune la adresa judecătorilor din partea celorlalte puteri ale statului, şi nu pot fi considerate, astfel, ca simple declarații generale (...)

Atacurile de o asemenea virulență, centrate pe discreditare și nu pe critică argumentată, erodează încrederea cetățenilor în justiție, afectează în ansamblu imaginea acesteia şi reprezintă o formă inacceptabilă de presiune externă asupra activității judecătorilor instanței supreme, cu consecința încălcării independenței profesionale, contrară principiilor statului de drept", conchide CSM.

Ce a scris Stelian Ion după achitarea lui Nicolae Bănicioiu

Fostul ministrul al Justiției, Stelian Ion (USR), a reacționat virulent într-o postare pe Facebook după achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ÎCCJ.

Domnule purtător de cuvânt al doamnei Savonea, nu mă convingeți! La doar câteva ore după anunțul achitării fostului... Publicată de Stelian Ion pe Marţi, 14 octombrie 2025

Adresându-i-se purtătorului de cuvânt al instanței supreme, Victor Alistar, Stelian Ion spune că "domnul în cauză ne servește o serie de truisme - principii de drept corecte, sănătoase în teorie - menite, chipurile, să liniștească opinia publică şi să dea mai multă credibilitate unei instituții care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă 'mașină de spălat' pentru infractori celebri. Grea misiune! (...)

Cu alte cuvinte, după un lung șir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că 'în România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii şi nu ca justiție populară (...)

Justiția din România pare că a încălecat celelalte puteri şi şi-a construit un sistem oligarhic de protecție, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice și financiare (...)

E prea mult putregai, prea multă corupție în justiție, iar 'SIIJ-ul 2.0' (referire la fosta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, desființată în 2022, n.r.), susținut de domnul Alistar, de doamna Savonea, nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă.

Nici procurorii anume desemnați care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest şi profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupția va mai ucide multă vreme de acum înainte", a scris Stelian Ion.