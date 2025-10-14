CSM revine cu acuzațiile împotriva Guvernului: legea pensiilor magistraților ,,nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene"

CSM își menține poziția cu privire la modificările pensiilor de serviciu. Foto: Getty Images

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își menține poziția exprimată anterior cu privire la modificările pensiilor de serviciu, în contextul afirmațiilor recente făcute de reprezentanți ai puterii executive, potrivit Agerpress.

Într-un nou comunicat, emis marți, CSM subliniază că neîndeplinirea jalonului 215 din PNRR este cauzată exclusiv de decizia Curții Constituționale (CCR) din 19 decembrie 2024, care a declarat neconstituțională impozitarea progresivă a pensiilor.

,,Comisia Europeană a revenit asupra evaluării preliminare, apreciind că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător, reținând că, în urma acestei decizii, prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduceau impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern”, precizează comunicatul.

CSM reiterează că, inițial, Comisia Europeană (CE) a evaluat pozitiv jalonul în octombrie 2024, după adoptarea Legii nr. 282/2023. Revizuirea negativă a evaluării a survenit ulterior deciziei CCR care a invalidat impozitarea progresivă, considerată de CE esențială pentru reducerea cheltuielilor.

În acest context, Consiliul afirmă că legea recent adoptată, care modifică din nou substanțial regimul pensiilor de serviciu doar pentru magistrați, ,,nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene", mai ales că efectele noii impozitări stabilite prin Legea nr. 141/2025 (intrată în vigoare la 1 august 2025) sunt asemănătoare cu cele prevăzute inițial de Legea nr. 282/2023.

,,Sub acest aspect, Consiliul a subliniat că ar trebui evaluate consecințele modificării Codului fiscal prin Legea nr. 141/2025, intrate în vigoare începând cu data de 1 august 2025, ale cărei efecte asupra cuantumului net al pensiilor de serviciu sunt similare impozitării prevăzute anterior”, se precizează în comunicat.

În cazul în care au intervenit modificări în evaluarea Comisiei Europene după 25 martie 2025, acestea ar fi trebuit comunicate ,,în baza principiilor cooperării loiale şi al dialogului interinstituțional", adaugă Consiliul Superior al Magistraturii.