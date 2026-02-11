Curtea de Apel București decide azi dacă suspendă mandatele judecătorilor constituționali Dragoș și Busuioc. Foto: Agerpres

Curtea de Apel București decide miercuri cu privire la suspendarea mandatelor judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, după contestația depusă de avocata AUR Silvia Uscov. Procesul are loc în ziua în care CCR a amânat iar, pentru a cincea oară, o decizie pe tema pensiilor speciale ale magistraților.

Procesul de miercuri vine în contextul în care cu o zi în urmă, în cadrul procesului prin care aceeași avocată a solicitat anularea decretului de numire a lui Dacian Dragos, s-a respins suspendarea provizorie a judecătorului din componența CCR Dacian Dragoș și s-a sesizat Curtea Constituțională ca să spună dacă vechimea unui judecător CCR ține doar de vechimea în activitatea didactică juridică sau activitate didactică, în general.

Curtea de Apel București a respins, marți, solicitarea de suspendare a judecătorului CCR Dacian Dragoș formulată de avocata AUR Silvia Uscov. Aceasta a cerut suspendarea judecătorului până la decizia pe fond privind anularea mandatului de judecător.

Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a explicat la Antena 3 CNN că o decizie de anulare luată pe fond nu intră în vigoare imediat, deoarece astfel de decizii pot fi atacate cu recurs, în termen de 15 zile de la data pronunțării, recurs pe care îl poate face ori Dacian Dragoș, ori Administrația Prezidențială.

Și o decizie privind suspendarea poate fi atacată cu recurs, dar în acest caz, hotărârea de suspendare e executorie.