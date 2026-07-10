Dan Barna, audiat la DNA în dosarul vaccinurilor: E ca si cum cumperi 100 de tancuri în război și când vine pacea faci acuzații

uroparlamentarul USR Dan Barna a fost audiat vineri, la DNA, în calitate de martor, în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID, în pandemie. FOTO: Facebook Dan Barna

Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat vineri, la DNA, în calitate de martor, în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID, în pandemie. La acea vreme, el era vicepremier în guvernul Cîţu.

Întrebat dacă România putea refuza achiziţia acestor vaccinuri COVID, Dan Barna a spus că ”România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia”.

”Achiziţia s-a făcut în cadrul celui contract cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta le-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o”, a afirmat el, citat de News.ro.

”La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar, este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context, probabil o să fie clarificate”, a adăugat el.

Fostul ministru al Sănătăţii din perioada pandemiei Alexandru Rafila afirma că ”decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19, pe care România nu le putea utiliza, a fost una corectă”, întrucât deja România avea prea multe vaccinuri.

O instanţă belgiană a obligat Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit instanţei, România are de plătit 600 de milioane de euro.