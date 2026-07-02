Ilie Bolojan anunță negocieri secrete cu Pfizer, după ce compania a pus poprire pe conturile Romatsa: „Și în Polonia au pus”

România a pierdut procesul cu Pfizer și e obligată să plătească toate dozele de vaccin anti-COVID rămase. Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că România se aflăm în proces de negoiceri cu compania Pfizer, în dosarul vaccinurilor Covid. Anunțul premierului vine după decizia companiei de a pune poprire pe conturile Romatsa, pentru a-și recupera banii datorați de statul român, după procesul pierdut.

„România a pierdut cu Polonia un proces cu compania Pfizer. În baza pierderii acestui proces, prin Mininsterul de Finanțe și Sănătății am declanșat negocierile cu Pfizer. Negocierile vor continua începând cu săptămâna viitoare, dar nu vom putea face comentarii legat de conținutul acestor negocieri, așa e înțelegerea cu compania”, a declarat Bolojan.

Despre conturile Romatsa, blocate de Pfizer, Bolojan spune că vor începe demersurile avocaților care reprezintă statul român pentru rezolvarea situației.

„În paralel, firma Pfizer a început printr-un executor din Belgia declanșarea procedurii de executare silită. Acest executor a declanșat procedura pentru România și Polonia. Suntem în situația în care sumele care ajung de la Asociația aeriană a Europei la Romatsa au fost poprite. Suma care revine anual este la 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la 600 de milioane de euro. Firma Romatsa împreună cu avocații guvernului României vor depune o contestație în Belgia și vom continua negocierile cu firma Pfizer să găsim o soluție astfel încât activitatea firmei Romatsa să se desfășoare fără probleme”, a declarat Bolojan.

Conturile ROMATSA au fost blocate miercuri în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică și Ministerul Finanțelor au fost informate despre măsurile de poprire, potrivit surselor Antena 3 CNN. Măsura vizează recuperarea a peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar autoritățile române încearcă să obțină suspendarea executării.