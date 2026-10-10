Dovada că Rusia era adevăratul beneficiar al utilajelor produse de firma vicepreședintelui USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu

Nu Belarus, ci Federația Rusă era adevăratul beneficiar al utilajelor produse de firma vicepreședintelui USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, World Machinery Works SRL.FOTO Colaj Antena 3 CNN

Nu Belarus, ci Federația Rusă era adevăratul beneficiar al utilajelor produse de firma vicepreședintelui USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, World Machinery Works SRL. Nu a fost fabricat în România și exportat un utilaj cu dublă întrebuințare, civilă și militară, ci două - o mașină de frezat dantura roților dințate și un strung vertical carusel. Pentru că încălcarea sancțiunilor internaționale a devenit faptă penală de abia în decembrie 2025, doar pentru exportul strungului-carusel vertical, Alexandru Munteanu, care are dublă cetățenie română și moldoveană, și Evghenii Poliakov, cetățean român de origine rusă, au fost puși sub acuzare de către DIICOT.



Monitorizarea celor doi a scos la iveală faptul că toată coordonarea pentru întreaga operațiune era făcută direct de la Moscova. Ilya Yargin, care pe pagina sa de Linkedlin apare ca manager export la Energomash Business Group din Federația Rusă a fost identificat ca fiind principalul decident în această operațiune de ocolire a sancțiunilor internaționale.

Firma este parte din holdingului rus Energomas din care fac parte inclusiv companii specializate în producția de motoare pentru rachete, vehicule de lansare și rachete balistice.

Evgenii Poliakov a transmis către Yarygin și către Natalia Kandratieva, în ultimii trei ani, numeroase rapoarte, inclusiv justificări pentru banii primiți în avans pentru deplasările prin întreaga lume.

Circuitele fictive pregătite a ascunde faptul că utilajele trebuiau să ajungă în Belarus și apoi în Federația Rusă au inclus mai multe țări, inclusive Germania și India.



USR-istul Alexandru Munteanu i-a transmis în 19 noiembrie 2024 o adresă lui Anton Anton Artamonov, directorul adjunct al Belaz Holding din Belarus, în care detalia întreg planul. Care era?



"Oportunitatea operaționalizării unor fluxuri clandestine și neautorizate destinate alimentării holdingului Belaz cu echipamente și componente industriale fabricate de World Machinery Works SRL Târgoviște ("tipuri diferite de strunguri de înaltă tehnologie de diverse modificări și capacități"), prin interpunerea deliberată în acest scop a unor companii din India (Bharat Fritz Werner LTD, Bharat Heavy Electricals Limited, Gun Carriage Factory), în scopul declarat al evitării "riscurilor asociate sancțiunilor țărilor occidentale". (…) În aceeași scrisoare, îi transmite reprezentantului Belaz că societatea română dorește să rămână un partener pentru furnizarea către Belaz a unor strunguri de înaltă tehnologie, în diferite variante și capacități. Mai mult, este precizat în mod expres că, "pentru a evita riscurile legate de sancțiuni", se preconiza asamblarea unor echipamente în unitățile de producție din India", potrivit unor surse judiciare.



Din acest moment a început o amplă operațiune pentru ca utilajele de înaltă tehnologie să ajungă spre Belarus în primă fază. Prima încercare a fost făcută în august 2025 când a fost livrată mașina de frezat dantura roților dințate model GHM2500. Munteanu și Poliakov au semnat un contract cu firma Raptech Eberswalde din Germania prin care vindeau utilajul cu 980.000 euro.

În realitate, utilajul a urmat o rută sinuoasă timp de o lună Germania - Austria - Turcia - Georgia - Azerbaidjan – Kazahstan. Aici utilajul a fost blocat de către autorități pentru a nu exista riscul să ajungă în Belarus.

Dovada? Un email al lui Poliakov trimis în India, în 5 august 2026, care indica ca destinatar final pentru mașina de frezat firma OJSC Kuzlitmash din Belarus, nu societatea Dikom din Kazahstan.



Cine era în spatele firmei din Kazahstan? Nimeni altul decât Ilya Yarygin, rusul căruia Poliakov îi dădea raportul despre întâlnirile de afaceri și căruia îi transmitea deconturile pentru banii primiți în avans.



Dovezi suplimentare au apărut când firma useristului a încercat să livreze către Belarus cel de-al doilea utilaj cu dublă utilizare, deși autoritățile române au interzis acest lucru. S-a încercat folosirea aceluiați traseu Germania – Kazahstan. În timpul monitorizării, anchetatorii au interceptat mai multe schimburi de mesaje pe acest subiect



"Munteanu Alexandru i-a transmis lui Efghenii Poliakov " Nu uita de contractul cu Ilia. (…) Dă-mi modelul pe care l-am avut pt proiecte și îl completez eu", potrivit unor surse judiciare.



La solicitarea autorităților române, strungul vertical a fost blocat de vameșii din Germania după ce a fost exportat de către firma din Târgoviște. Că firma germană era doar un paravan o dovedește faptul că niciunul dintre echipamente nu a fost plătit de către aceasta. În timpul anchetei, Munteanu și Poliakov au recunoscut acuzațiile, iar acum sunt cercetați în libertate sub control judiciar pentru că Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT de arest la domiciliu pentru cei doi.





