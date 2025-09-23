Elena Udrea, despre dosarul Telepatia: "A fost o poveste livrată de statul paralel, condus de Florian Coldea"

Elena Udrea a comentat, marţi seară, în direct la Antenna 3 CNN, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), prin care confirmă abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan în dosarul "Telepatia".Sursa foto: INQUAM

Elena Udrea a comentat, marţi seară, în direct la Antena 3 CNN, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), prin care confirmă abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan în dosarul "Telepatia". Bogdan nu va fi judecată pentru abuz în serviciu deoarece fapta s-a prescris, dar magistraţii au confirmat că aceasta era incompatibilă, spunând, printre altele, că "soluţionarea civilă în raport cu Dan Voiculescu" a fost "nelegală".

"Hotărârea nu s-a bazat pe legea în vigoare la data faptelor, aşa cum s-a arătat. Mai mult, judecătoarea Camelia Bogdan era incompatibilă: avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii – parte în dosar – şi, ulterior, a formulat cerere de intervenție într-un proces civil unde figurau aceleaşi părți. Aceste împrejurări devoalează o atitudine abuzivă, contrară legii, imparţialității și regulilor statului de drept, prin care dreptul la un proces echitabil a fost grav compromis", se arată, printre altele, în decizia ÎCCJ.

Elena Udrea a susţinut că totul a fost "livrat de statul paralel al lui Florian Coldea".

Răzvan Dumitrescu: Aţi mai citit vreodată în cariera dvs. o astfel de decizie cu privire la un judecător, care a condamnat 13 persoane la ani grei de închisoare, la zeci de ani, iar două dintre persoane nemaiavând posibilitatea să se "răcorească" văzând această decizie, pentru că au decedat între timp?

Elena Udrea: Mă simt datoarea moral faţă de familia domnului Obreja să spun că şi domnul Obreja a decedat în timpul judecătii dosarului "Gala Bute"... Eu mă bucur că Înalta Curte a avut curaj să dea o astfel de decizie în care a constatat că un judecător a făcut un abuz în serviciu, pentru că sigur sunt şi alte situaţii şi mă aştept ca anumite schimbări în Justiţie să se întâmple din acest moment. Este o decizie curajoasă şi, la rândul meu, şi eu aş încerca să soliit tragerea la răspundere a unora dintre judecătorii care m-au condamnat, plecând de la acest precedent. Deci s-au întâmplat abuzuri în Justiţie, iar această decizie confirmă că da, au fost judecători care au făcut abuzuri în serviciu.

Uitaţi-vă că, după ani de zile, unii oameni nu mai sunt în viaţă, dintre cei condamnaţi. Constatăm că au fost abuzuri ale Justiției şi nu efectul legii.

R.D.: E plauzibil ca un preşedinte de ţară să nu ştie astfel de lucruri, mai ales că există o înregistrare cu domnul Băsescu, care povesteşte cum explica Coldea că o să-l extragă pe Stan Mustaţă din dosar, iar domnul Băsescu a confirmat această înregistrare?

E.U.: Şi eu spus prin 2016 despre această discuţie, a domnului Coldea referitor la doamna Camelia Bogdan... Sunt două planuri: Unul: cum se ajunge la a se face dreptate. Doi: Dacă în speţa respectivă chiar se face dreptate sau este un abuz. Impresia era că domnul Voiculescu este vinovat şi că trebuie ajuns la o condamnare.

R.D.: Aţi vorbit vreodată cu dânsul despre acest episod (n.r. - cu Traina Băsescu)?

E.U.: N-am mai apucat, pentru că discuţia a fost din 2016 încoace. Ideea este că opinia generală era că domnul Voiculescu este vinovat şi că trebuie să se ajungă la a se face dreptate. De asemenea, s-a spus o poveste că domnul judecător Stan Mustaţă era pregătit să-i dea dreptate domnului Voiculescu, într-o înţelegere cu domnul Voiculescu. Era o poveste care a fost livrată.

R.D.: Cine a livrat-o?

E.U.: Domnul Coldea.

R.D.: Putea doamna judecător, despre care Înalta Curte a zis ce a zis, să facă de capul ei toată povestea asta din dosarul Telepatia?

E.U.: Rezultă şi din această decizie că dânsa n-a făcut de capul ei. E clar că n-a făcut-o singură, pentru că a fost adusă în dosar, n-a venit singură. Dar aceasta a fost o strategie pe care statul paralel a avut-o de atunci. Pe lângă decimarea clasei politice, a început o luptă cu televiziunile. Realitatea TV a fost scoasă din joc, împărţită între Realitatea de azi şi RTV, care a ajuns la Sebastian Ghiță, iar la Antena 3 soluţia care s-a găsit a fost să se meargă pe acest dosar, pentru a se lovi în Antena 3. A fost un plan.

A fost o strategie să fie slăbit PSD-ul. Strategia a aparținut statului paralel. Cei care controlau Justiţia au fost cei din statul paralel condus de Florian Coldea.