Fostul vicepreședinte CJ Timiș, Alexandru Proteasa, acuzat de abuz în serviciu de procurorii DNA, după o anchetă Antena 3 CNN

Fostul vicepreşedinte CJ Timiş, Alexandru Proteasa. Foto: Agerpres

"Politica nu este pentru oameni care sunt cu bun-simț și sunt corecți". Asta ne spunea, în noiembrie 2023, tatăl vicepreședintelui de atunci al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa. Îl căutasem ca să-l întrebăm cum, de la centrul comercial pe care firma sa îl construia la Moșnița Veche, lângă Timișoara, lucrează muncitori de la compania care ridica centrul de legume-fructe de la Tomnatic, finanțat de instituția unde fiul său era șef și responsabil de lucrare.

După aproape doi ani, DNA i-a confirmat spusele lui Proteasa senior și, miercuri, l-a pus sub acuzare atât pe fiul acestuia, liberalul Alexandru Proteasa, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, cât și pe cei implicați în construcția centrului de legume-fructe. Vă reamintim că, aici, la Exces de Putere, am dezvăluit afacerea cu iz penal.

"Deși valoarea lucrărilor a fost suplimentată de CJ Timiș cu aproape patru milioane lei, calitatea lasă de dorit. A fost nevoie de o simplă ploaie ca să vedem că lucrurile nu sunt în regulă", spunea Dragoș Boța, jurnalist Antena 3 CNN.

"Eu am terminat de un an lucrarea. Și vii tu și mă iei de la Antena 3... Eu cer recepția. Să vină să-mi spună că nu e făcută lucrarea bine", spunea și Ioan Tămaș, patronul SC TAIV DAVID LUCAS SRL.

După investigația Exces de Putere, DNA Timișoara s-a autosesizat. Ancheta a scos la iveală faptul că prețul lucrărilor publice a fost umflat, în realitate, cu peste cinci milioane de lei, adică cu 33% din valoarea contractului semnat, în timp ce prețul pentru lucrările de la centrul comercial a scăzut cu 15%. Asta, deși construcțiile s-au realizat în aceeași perioadă, iar finalizarea lucrărilor la ambele obiective a avut loc în ziua de 2 noiembrie 2023.

Interesant este faptul că inclusiv recepțiile au fost semnate de aceleași persoane. Florin Boca, dirigintele de șantier de la centrul de legume-fructe, a fost responsabil tehnic de execuție pentru lucrările de la centrul comercial al familiei Proteasa, iar reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții a fost același Ioan Furdui. Diriginte de șantier la centrul comercial al familiei fostului vicepreședinte a fost Jean Glăman, soțul Angelei Glăman, consilier superior în cadrul serviciului de investiții de la Consiliul Județean Timiș, care s-a ocupat de investiția de la Tomnatic.

Întâmplător, desigur, anexa prin care s-a diminuat valoarea contractului pentru construcția de la Moșnița Veche a fost semnată la o zi după ce Consiliul Județean Timiș a plătit ultima factură pentru lucrările de la centrul de legume-fructe.

Cum a fost posibil ca, la lucrările publice, firma lui Ioan Tămaș să obțină cu peste 30% mai mulți bani publici, iar Tămaș Ioan Construct Întreprindere Individuală să scadă prețul cu 15% la lucrările pentru familia Proteasa?

"Cum vă explicați diferența de preț între lucrările efectuate la centru și cele...? Nu există legătură. Nu are legătură, nu are legătură", se apăra atunci Alexandru Proteasa, fostul vicepreședinte CJ Timiș.

"Nu știu, faceți verificări", adăuga Ioan Tămaș, patron SC TAIV DAVID LUCAS SRL.

DNA Timișoara a făcut radiografia jafului. După câștigarea contractului de proiectare și execuție a centrului-pilot de legume-fructe de către asocierea TAIV DAVID LUCAS SRL și Procad SRL, s-au semnat nu mai puțin de opt acte adiționale. În timpul proiectării centrului, față de studiul de fezabilitate, s-a diminuat valoarea alocată utilajelor și a crescut valoarea pentru construcții. În plus, a fost eliminat din proiectul tehnic punctul trafo, fără de care centrul de legume-fructe nu putea funcționa. Cu toate acestea, valoarea finală a contractului nu s-a modificat. Consiliul Județean Timiș a plătit, ulterior, aproape 600.000 de lei în plus pentru realizarea punctului trafo.

În timpul lucrărilor, un control al Curții de Conturi a scos la iveală că, sub placa de beton din zona de frig, constructorul nu a realizat termoizolația cu polistiren extrudat, lucrare care a fost totuși plătită de consiliul județean. Prejudiciul a fost recuperat, dar cum va funcționa zona frigo fără termoizolație rămâne un mister.

În premieră națională, anchetatorii anticorupție din Timișoara au documentat o nouă metodă de jefuire a banului public. Proiectul tehnic, cu schimbări importante față de studiul de fezabilitate, a fost predat în 2022, fiind înlocuită și oferta financiară. În mai 2022, TAIV DAVID LUCAS SRL a cerut actualizarea prețului lucrărilor. În loc să aplice indicele ICC referitor la prețurile din proiectul tehnic, Consiliul Județean Timiș a acceptat cererea firmei și l-a aplicat la studiul de fezabilitate din 2020. În aceste condiții, valoarea lucrărilor a crescut cu peste 5,3 milioane lei, în loc de 439 mii lei.

Ancheta DNA Timișoara continuă, lista celor implicați fiind mult mai numeroasă. În acest timp, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș pare că se gândește la pilda tatălui său despre politicieni.